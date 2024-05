Phil Salt on IPL 2024

Phil Salt names the fastest bowler he has faced: IPL 2024 में फिल साल्ट (Phil Salt in IPL) ने अपनी बल्लेबाजी से तहलका मचा दिया है. साल्ट ने 2024 सीजन में अबतक 12 मैच खेले हैं और इस दौरान 435 रन बना पाने में सफलता हासिल की है. साल्ट ने 182.01 के स्टाइक रेट के साथ रनों की बारिश की है. फिल साल्ट की बल्लेबाजी के दम केकेआर की टीम का परफॉर्मेंस इस साल आईपीएल में शानदार रहा है. यही नहीं, साल्ट के साथ मिलकर सुनील नरेन ने भी धमाकेदार पारी खेली है. केकेआर की टीम पहली ऐसी टीम बनी है जिसने आईपीएल प्लेऑफ में क्वालीफाई किया है. इसका पूरा श्रेय साल्ट औऱ नरेन को जाता है. जिस अंदाज में साल्ट ने तूफानी बल्लेबाजी की है उसने विश्व क्रिकेट के गेंदबाजों को चौंका जरूर दिया है. दरअसल, साल्ट जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऐसे में उनके सामने किसी भी गेंदबाज के लिए गेंदबाजी करना एक चुनौती की तरह हो गया है. ऐसे में साल्ट ने एक ऐसे गेंदबाज के नाम का ऐलान किया है जिसका सामना करना उनके लिए भी चुनौती थी. यही नहीं साल्ट ने उस गेंदबाज को मिचेल स्टार्क और जसप्रीत बुमराह से भी तेज बताया है.