जो रूट- रोहित शर्मा नहीं, यह खिलाड़ी है विश्व क्रिकेट का असली किंग, मोहसिन खान ने बताया

Virat Kohli is the King of Cricket: भारतीय तेज गेंदबाज मोहसिन खान (Mohsin Khan on Virat Kohli) ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जिसे वो विश्व क्रिकेट का असली किंग मानते हैं. शुभंकर मिश्रा के यू-ट्यूब चैनल पर इंटरव्यू के दौरान मोहसिन खान ने 'किंग ऑफ क्रिकेट' के बारे में बात की है. मोहसिन खान ने रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और जो रूट जैसे खिलाड़ी को विश्व क्रिकेट का 'किंग' करार नहीं दिया है बल्कि उन्होंने विराट कोहली को विश्व क्रिकेट का 'असली किंग' करार किया है.

मोहसिन खान ने इसके अलावा ये भी बताया कि जहीर खान के चलते ही उन्होंने तेज गेंदबाजी शुरू की थी. जहीर खान उनके आदर्श रहे हैं. Mohsin Khan ने इंटरव्यू में सचिन तेंदुलकर का भी जिक्र किया और कहा कि, वो मेरे हीरो रहे हैं. बचपन से ही उनकी बल्लेबाजी को देखकर बड़ा हुआ है. मेरे लिए सचिन और जहीर हीरो रहे हैं.

भारतीय तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने धोनी (Mohsin Khan on MS Dhoni) को अपना फेवरेट क्रिकेटर भी बताया है. उन्होंने कहा कि, जिस अंदाज में माही छक्का मारते हैं, उसे देखकर मुझे काफी अच्छा लगता है. मैं धोनी का फैन रहा हूं."

ता दें कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहसिन ने (Mohsin Khan Profile) सूर्यकुमार यादव को लेकर भी बात की और कहा कि, वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेंदबाज को सेट होने ही नहीं देते थे. मोहसिन ने कहा कि, पहले भी जब सूर्या नेट पर बल्लेबाजी करते थे तो उन्हें देखकर लगता था कि वो आगे जाकर भारत के लिए खेलेंगे और काफी नाम करेंगे. वो गेंदबाज को सेट भी नहीं होते हैं. उनकी बल्लेबाजी को देखकर लगता था कि वो आनेवाले समय में भारत के लिए खेलेंगे और दो साल के अंदर वो भारत के लिए खेले और अब वो भारत के टी-20 टीम के कप्तान भी बन गए हैं.

बता दें कि मोहसिन ने अबतक भारत के लिए डेब्यू नहीं किया है. अपने 55 टी-20 मैच में मोहसिन ने अबतक 71 विकेट लिए हैं. IPL में मोहसिन ने 24 मैच खेलकर अबतक कुल 27 विकेट अपने नाम करने में सफल रहे हैं. मोहसिन को 2022 में 20 लाख रुपये में लखनऊ सुपर जायन्ट्स टीम का हिस्सा बने थे. अब ये देखना होगा कि क्या मोहसिन को लखनऊ की टीम रिटेन करती है या फिर रिलीज करेगी.