कोहली-रोहित नहीं बल्कि ये दो खिलाड़ी हैं स्मृति मंधाना के फेवरेट क्रिकेटर

Smriti Mandhana's favorite cricketers: भारत की दिग्गज महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना ने अपने दो फेवरेट क्रिकेटर के बारे में खुलासा किया है. दरअसल, मंधाना इस समय महिला एशिया कप खेलने के लिए श्रीलंका गई हुईं हैं. भारत ने अपना पहला मैच जीत लिया है. भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तानी महिला टीम को 7 विकेट से हराकर अपनी पहली जीत हासिल कर ली है. अब भारतीय महिला टीम अपना अगला मैच यूएई के खिलाफ खेलने वाली है. भारत और यूएई के बीच मुकाबला 21 जुलाई को खेला जाएगा. इस मैच को जीतने के साथ ही भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है.

वहीं, इस मैच से पहले मंधाना के फेवरेट क्रिकेटर को लेकर बात सामने आई है. मंधाना के फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं हैं बल्कि श्रीलंका महान विकेटकीपर बल्लेबाज कुमार संगकारा और भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हैं. इसके अलावा मंधाना के फेवरेट एथलीट कोई और नहीं बल्कि सेरेना विलियम्स है.

महिला एशिया कप के अपने दूसरे मैच में भारतीय महिला टीम यूएई के खिलाफ खेलेगी. दोनों टीमों के बीच मैच दांबुला के रांगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

