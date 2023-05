धोनी को रोकने वाले गेंदबाज से हुई गलती, आखिरी गेंद पर बजा सायरन, क्रिकेट में दिखा 'किस्मत कनेक्शन'

हैदराबाद को आखिरी गेंद पर 5 रन चाहिए थे. चौका लगने से मैच सुपरओवर में जा सकता था. स्ट्राइक पर अब्दुल समद थे. ऐसा ही सिचुएशन राजस्थान और सीएसके मैच में देखने को मिला था, जब संदीप ने (Sandeep Sharma) धोनी (Dhoni) को आखिरी गेंदपर छक्का लगाने से रोक दिया था. अब एक बार फिर संदीप को वही करिश्मा दोहराया था.

आखिरी गेंद पर किस्मत ने मारी पलटी, दोस्त 'समद' के कारनामें देख खुशी से उछल पड़े उमरान मलिक, ऐसे मना जश्न, Video

आखिरी गेंद नो बॉल और बदल गई किस्मत

ऐसा हुआ भी, आखिरी गेंद पर समद का कैच लॉग ऑफ पर जोस बटलर ने ले किया था. संदीप ने आसमान की ओर इशारा करके भगवान का शुक्रिया किया. लेकिन तभी सायरन बजी और राजस्थान के खिलाड़ियों के चेहरे पर हैरानी के भाव दिखने लगे. कप्तान संजू सैमसन को समझ आ गया कि गेंद नो बॉल है. उन्होंने अपने खिलाड़ियों को फिर से फील्डिंग के लिए तैनात होने का इशारा किया.

अब यहां से मैच को रोमांच अपने चरम पर था. इस बार हैदराबाद को एक बॉल पर चार रन बनाने थे, समद ने फ्री हिट गेंद पर छक्का मारकर मैच को खत्म कर दिया.

'नो बॉल 'राजस्थान का दुश्मन

एक समय मैच राजस्थान के पास था. राजस्थान मैच जीत ही गया था. लेकिन आखिरी गेंद पर नो बॉल होने से हैदराबाद को मैच में वापस आने का मौका मिला और समद ने मौके का फायदा उठाकर फ्री हिट पर छक्का लगाकर मैच हैदराबाद को जीता दिया.

ग्लेन फिलिप्स प्लेयर ऑफ द मैच

ग्लेन फिलिप्स ने केवल 7 गेंद खेलकर मैच को बदल कर रख दिया था. हैदराबाद की पारी के 19वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स ने 22 रन बनाए और मैच को करीब लाकर खड़ा कर दिया था. तेज गेंदबाज कुलदीप यादव की पहली 4 गेंद पर फिलिप्स ने 6 6 6 4 का स्कोर बनाकर महफिल ही लूट ली थी. जिस समय फिलिप्स आउट हुए उस समय हैदराबाद को जीत के लिए आखिरी ओवर में 17 रन की दरकार थी. वहीं, आखिरी 2 ओवर में हैदराबाद को 41 रन की दरकार थी. फिलिप्स ने केवल 7 गेंद खेलकर मैच को पलट कर रख दिया.

