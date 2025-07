IND vs ENG: पैट कमिंस ने ऐसा क्या बताया कि लॉर्ड्स में कहर ढाने लगे नीतीश रेड्डी? सुने उन्हीं की जुबानी

Nitish Kumar Reddy, India vs England: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में जरुर नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने बल्लेबाजी कौशल से हर किसी को प्रभावित किया था. मगर गेंदबाजी में वह कुछ खास करिश्मा नहीं दिखा पाए थे. शायद यही एक प्रमुख वजह भी थी कि उन्हें इंग्लैंड दौरे पर पहले टेस्ट मुकाबले के लिए प्लेइंग इलेवन में मौका नहीं मिला था. मगर लॉर्ड्स में उन्होंने विपक्षी टीम के शुरूआती दो बड़े विकेट चटकाकर यह साबित कर दिया है कि वह बल्ले के साथ-साथ गेंदबाजी में भी कारगर साबित हो सकते हैं.

लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन की समाप्ति के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तैयारियों को लेकर बड़ा खुलासा किया. 22 वर्षीय ऑलराउंडर ने बताया कि सीरीज के आगाज से पूर्व उन्होंने अपने सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस से खास बातचीत की थी. इस दौरान उन्होंने उनसे इंग्लैंड की परिस्थितियों में कैसे प्रदर्शन किया जाए इसपर सलाह मांगी थी.

Nitish Kumar Reddy said, "after BGT I felt like I've to improve my bowling. Pat Cummins my captain was brilliant in Australia and I've asked him some tips, that's a great experience for me. We are seeing good progression in my bowling". pic.twitter.com/4r8CXaqYzf