Rishabh Pant: ऋषभ पंत की चोट पर बीसीसीआई ने जारी किया बयान, जानें किस स्थिति में हैं स्टार विकेटकीपर

BCCI Update On Rishabh Pant: ऋषभ पंत की चोट पर बीसीसीआई की तरफ से जानकारी साझा की गई है. बताया जा रहा है कि उनकी बाईं तर्जनी उंगली में चोट आई है. फिलहाल वह इलाज करा रहे हैं और मेडिकल टीम की निगरानी में हैं. पंत लॉर्ड्स टेस्ट के दूसरे सेशन में विकेट के पीछे बुमराह की एक गेंद को पकड़ने के प्रयास में चोटिल हो गए थे.

दरअसल, टीम इंडिया की तरफ से पारी का 33वां ओवर लेकर मैदान में आए जसप्रीत बुमराह ने एक गेंद ओली पोप के पैरों को निशाना बनाते हुए डाला था. जहां पोप फ्लिक करने के प्रयास में चूक गए.

Update: #TeamIndia vice-captain Rishabh Pant got hit on his left index finger.



He is receiving treatment at the moment and under the supervision of the medical team.



Dhruv Jurel is currently keeping wickets in Rishabh's absence.



Updates ▶️ https://t.co/X4xIDiSmBg #ENGvIND pic.twitter.com/MeLIgZ4MrU