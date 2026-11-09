भारत से लगातार मिल रही हार के बीच न्यूजीलैंड को लगा बड़ा झटका, स्टार तेज गेंदबाज अगले 2 वनडे से बाहर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच जारी वनडे सीरीज में मेजबान टीम की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. लगातार दो मैच हारकर सीरीज में 0-2 से पिछड़ चुकी न्यूजीलैंड को अब अपने दो प्रमुख तेज गेंदबाजों की गैरमौजूदगी का भी सामना करना पड़ेगा. तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन भारत के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों में न्यूजीलैंड टीम का हिस्सा नहीं होंगे. वहीं, तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर वेलिंगटन वनडे में हेलमेट पर चोट लगने के बाद सात दिन की स्टैंड-डाउन अवधि में रहेंगे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुताबिक, फर्ग्यूसन टी20 सीरीज के दौरान लगी दाहिनी पिंडली की चोट से पूरी तरह उबर नहीं पाए हैं. वहीं, टिकनर की कनकशन की समस्या तो ठीक हो गई है, लेकिन वह आईसीसी के अनिवार्य सात दिन के स्टैंड-डाउन नियम के तहत रहेंगे. इसी वजह से वह भी अगले दो वनडे मैचों में नहीं खेल पाएंगे.

गेंदबाजी ऑलराउंडर क्रिस्टियन क्लार्क को आखिरी दो वनडे मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया था. अब उन्हें हैमिल्टन में होने वाले तीसरे वनडे से पहले टिकनर के कवर के तौर पर बुलाया गया है. वहीं, मैट हेनरी को चौथे वनडे में वापसी करने की सलाह दी गई है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट के अनुसार, हेनरी और काइल जैमीसन, जो तीसरे वनडे के बाद वेलिंगटन में टेस्ट कैंप से जुड़ने वाले थे, अब चौथे वनडे के लिए भी टीम के साथ रुकेंगे. दूसरी ओर, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स और नाथन स्मिथ टेस्ट सीरीज की तैयारियों के लिए तीसरे वनडे के एक दिन बाद बुधवार को वेलिंगटन रवाना होंगे. टेस्ट टीम की घोषणा जल्द की जाएगी.

वनडे सीरीज के दौरान न्यूजीलैंड को लगातार चोटों की समस्या का सामना करना पड़ा है. सलामी बल्लेबाज डेवोन कॉनवे कनकशन के कारण, रचिन रवींद्र कंधे की चोट के कारण और मार्क चैपमैन हैमस्ट्रिंग की समस्या के चलते सीरीज से बाहर हो चुके हैं. इन तीन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी का असर टीम के प्रदर्शन पर भी पड़ा है. तेज गेंदबाज मैट हेनरी भी चोट के कारण अब तक सीरीज में हिस्सा नहीं ले सके हैं. पांच मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम फिलहाल 2-0 की बढ़त बनाए हुए है.

तीसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, काइल जैमीसन, निक केली, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और विल यंग.

चौथे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, मिचेल हे, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, निक केली, टिम सीफर्ट और विल यंग.





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