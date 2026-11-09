नंबर 5 पर केएल राहुल या अक्षर पटेल, 2 खिलाड़ियों का आखिरी मैच, न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे वनडे के लिए ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग -11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाएगा. पहले दो वनडे मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज में 2-0 से आगे हैं. अब तीसरा मैच जीतकर भारतीय टीम सीरीज को जीतना चाहेगी. बता दें कि इस वनडे सीरीज में शुभमन गिल और केएल राहुल का आखिरी मैच है. इसके बाद दोनों खिलाड़ी टेस्ट क्रिकटे की तैयारी में लग जाएंगे. ऐसे में कप्तान गिल अपने आखिरी मैच में एक बड़ी पारी खेलना चाहेंगे. दूसरी ओर भारतीय प्लेइंग 11 में एक बदलाव देखने को मिल सकती है.

क्या मोहम्मद सिराज को मिलेगा मौका

भारत को सीनियर गेंदबाज मोहम्मद सिराज अब तक एक भी मैच नहीं खेल पाएंगे. ऐसा इसलिए क्योंकि भारत के तीनों गेंदबाजों ने अबतक बेहतरीन गेंदबाजी की है जिसके कारण टीम मैनेजमेंट प्लेइंग 11 में बदलाव नहीं कर रहा है. लेकिन अब तीसरे वनडे में यदि एक बदलाव हुआ तो सिराज को औकिब नबी की ही जगह मिल सकती है. लेकिन जहां तक यह उम्मीद है कि प्लेइंग -11 में बदलाव होने के आसार कम है.

कुलदीप यादव का क्या होगा

सिराज के अलावा, कुलदीप यादव को भी खेलने का मौका मिल सकता है. न्यूजीलैंड के खिलाफ सभी फॉर्मेट में खेले गए 12 मैचों के लिए कुलदीप को चुना गया था, लेकिन इस विदेशी दौरे के पहले सात मैचों में उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला.

शुभमन गिल- केएल राहुल का आखिरी मैच

इस वनडे सीरीज में गिल और केएल राहुल अपना आखिरी मैच खेलेंगे. इसके बाद दोनों खिलाड़ी टेस्ट सीरीज की तैयारी मे ंलग जाएंगे. न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो वनडे में भारत की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे. बता दें कि टेस्ट सीरीज का आगाज 19 नवंबर से होने वाला है. भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ दो टेस्ट मैच खेलने वाली है.

तीसरे वनडे के लिए ऐसी हो सकती है भारतीय प्लेइंग-11

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, मोहम्मद सिराज, गुरनूर बरार, अर्शदीप सिंह/औकिब नबी

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