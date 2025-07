NZvSA: बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों का जलवा, न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे ट्वेंटी20 त्रिकोणीय सीरीज पर जमाया कब्जा

Zimbabwe Twenty20 Tri-Series: जिम्बाब्वे ट्वेंटी20 त्रिकोणीय सीरीज का फाइनल मुकाबला बीते शनिवार (26 जुलाई 2025) को न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका के बीच हरारे में खेला गया. जहां न्यूजीलैंड की टीम रोमांचक मुकाबले में तीन रन से बाजी मारने में कामयाब रही. हरारे में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पारी का आगाज करते हुए डेवोन कॉनवे ने 31 गेंदों में 47 रनों का योगदान दिया. उनके अलावा तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए रचिन रविंद्र ने भी 47 रनों की पारी खेली. इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज टिम सीफर्ट 30 रनों का योगदान दिया.

न्यूजीलैंड की तरफ से जीत के लिए मिले 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम निर्धारित ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 177 रन तक ही पहुंच पाई. पारी का आगाज करते हुए लुआन-ड्रे प्रीटोरियस ने 35 गेंदों में 51 रनों की सधी हुई अर्धशतकीय पारी खेली. मगर वह भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

