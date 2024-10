भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की 17 सदस्यीय टीम हुई अनाउंस, सबसे बड़ा महारथी दे गया दगा

New Zealand Announced Team For Test Series Against India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है. जिसके लिए ब्लैक कैप्स ने 17 सदस्यीय टीम का ऐलान भी कर दिया है.जारी किए गए खिलाड़ियों के लिस्ट से अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन का नाम गायब नजर आ रहा है. बताया जा रहा है कि वह अबतक अपने ग्रोइन में लगे चोट से उबर नहीं पाए हैं.

टॉम लाथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (केवल पहला टेस्ट), मार्क चापमैन, डेवोन कॉनवे, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, विल ओ'रूर्के, अजाज पटेल, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सेंटनर, बेन सियर्स, ईश सोढ़ी (केवल दूसरा और तीसरा टेस्ट), टिम साउदी, केन विलियमसन और विल यंग.

