भारत दौरे से पहले न्यूजीलैंड ने T20 WC के लिए टीम का किया ऐलान, इस दिग्गज का होगा वर्ल्ड कप डेब्यू

New Zealand Announced T20 WC 2026 Squad: भारत के दौरे से ठीक पहले न्यूजीलैंड की टीम ने टी20 विश्व कप 2026 के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. टीम में तेज गेंदबाज जैकब डफी को बुधवार को न्यूजीलैंड की ट्वेंटी20 वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया गया, जिन्होंने 2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 81 इंटरनेशनल विकेट लिए थे. 31 साल के डफी ने रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना एक साल में 79 विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ा और वर्ल्ड T20 बॉलिंग रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए. वह न्यूजीलैंड की उस टीम के एकमात्र सदस्य हैं जिसके पास 1,064 T20 इंटरनेशनल कैप हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक T20 वर्ल्ड कप में नहीं खेला है.

Ready for India and Sri Lanka 🫡



Your BLACKCAPS squad for next month's ICC Men's T20 World Cup 🏆 #T20WorldCup pic.twitter.com/RQGQfDHh7X — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 6, 2026

डफी 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका में होने वाले टूर्नामेंट के लिए न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाजी आक्रमण में शामिल होंगे, जिसमें मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने और ऑलराउंडर जिमी नीशम शामिल हैं. काइल जैमीसन तेज गेंदबाजी रिजर्व के तौर पर टीम के साथ यात्रा करेंगे.

न्यूजीलैंड टीम की कप्तानी ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर कर रहे हैं, जो स्पिन गेंदबाजी दल का हिस्सा हैं जिसमें स्पेशलिस्ट ईश सोढ़ी और ऑलराउंडर माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र शामिल हैं. सेंटनर और सोढ़ी दोनों ने 2016 के T20 वर्ल्ड कप में भारत में खेला था.

फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, डेरिल मिशेल और टिम सीफर्ट टीम में स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं. सीफर्ट, जो विकेटकीपिंग भी करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग खत्म होने के बाद टीम में शामिल होंगे.

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर ने कहा, "हमारे पास बल्लेबाजी में काफी पावर और स्किल है, क्वालिटी गेंदबाज हैं जो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं, साथ ही पांच ऑलराउंडर हैं जो सभी कुछ अलग लेकर आते हैं." "यह एक अनुभवी ग्रुप है और खिलाड़ी उपमहाद्वीप में खेलने के लिए नए नहीं हैं, जो फायदेमंद होगा."

एलन (उंगली/हैमस्ट्रिंग), चैपमैन (टखना), फर्ग्यूसन (पिंडली), हेनरी (पिंडली), और सेंटनर (एडक्टर) का इलाज चल रहा है. फर्ग्यूसन और हेनरी की पत्नियों को टूर्नामेंट के दौरान बच्चे होने वाले हैं और उन्हें शॉर्ट-टर्म पैटरनिटी लीव दी जा सकती है. हेनरी, विल ओ'रूर्के, बेन सियर्स, जैमीसन, नाथन स्मिथ और फर्ग्यूसन की गैरमौजूदगी में डफी ने न्यूजीलैंड के घरेलू सीजन के दौरान तीनों फॉर्मेट में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई की, ये सभी खिलाड़ी चोटों से उबर रहे थे. 2025 में उनके 81 विकेट 36 मैचों में 17 की औसत से आए.

न्यूजीलैंड जनवरी में भारत में एक व्हाइट बॉल सीरीज़ खेलेगा और वर्ल्ड कप से पहले यूनाइटेड स्टेट्स के खिलाफ़ एक वार्म-अप मैच खेलेगा, जिसमें उसे अफगानिस्तान, UAE, साउथ अफ्रीका और कनाडा के साथ ग्रुप D में रखा गया है.

न्यूजीलैंड टीम: मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी.

(AP इनपुट के साथ)