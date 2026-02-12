विज्ञापन
NEP vs ITA LIVE Score: इटली के खिलाफ नेपाल कर रही है बल्लेबाजी, जानिए लाइव अपडेट

Nepal vs Italy LIVE Score Updates, T20 World Cup 2026: जहां नेपाल की उम्मीदें संदीप लामिछाने के शानदार स्पिन और दीपेंद्र सिंह ऐरी की ऑलराउंड प्रतिभा पर टिकी हैं, वहीं इटली को अपने रेगुलर कप्तान वेन मैडसेन की गैरमौजूदगी से निपटना होगा, जो कंधे की हड्डी खिसकने के कारण बाहर हैं.

Nepal vs Italy LIVE Cricket Scorecard Updates, ICC Men's T20 World Cup 2026:

NEP vs ITA LIVE Score: मुंबई के मशहूर वानखेड़े स्टेडियम में एक हाई-स्टेक मुकाबले में नेपाल के खिलाफ इटली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. नेपाल की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है. नेपाल और इटली ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप के दौरान पहली बार किसी T20 इंटरनेशनल मैच में आमने-सामने हैं. (LIVE SCORECARD)

दोनों टीमें अपने-अपने टूर्नामेंट के शुरुआती मैचों में हार के बाद पॉइंट्स के लिए बेताब होकर इस ग्रुप C मैच में उतर रही हैं, लेकिन इंग्लैंड से चार रन से मिली दिल तोड़ने वाली करीबी हार के बाद नेपाल ने काफी मोमेंटम हासिल कर लिया है, जहां वे टूर्नामेंट के सबसे बड़े उलटफेरों में से एक को लगभग जीत ही चुके थे. जहां नेपाल की उम्मीदें संदीप लामिछाने के शानदार स्पिन और दीपेंद्र सिंह ऐरी की ऑलराउंड प्रतिभा पर टिकी हैं, वहीं इटली को अपने रेगुलर कप्तान वेन मैडसेन की गैरमौजूदगी से निपटना होगा, जो कंधे की हड्डी खिसकने के कारण बाहर हैं. मुंबई की बैटिंग-फ्रेंडली पिच पर, "राइनोज़" के जीतने की काफी उम्मीद है, हालांकि हैरी मैनेंटी की लीडरशिप वाली इटैलियन टीम वर्ल्ड कप में पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने और जोशीले नेपाली सपोर्टर्स की भीड़ को चुप कराने के लिए बेताब होगी. 

इटली (प्लेइंग XI): एंथनी मोस्का, जस्टिन मोस्का, जेजे स्मट्स, हैरी मैनेंटी (कप्तान), बेन मैनेंटी, मार्कस कैम्पोपियानो, ग्रांट स्टीवर्ट, जियान मीडे (विकेट कीपर), जसप्रीत सिंह, क्रिशन कलुगामागे, अली हसन

नेपाल (प्लेइंग XI): कुशल भुर्टेल, आसिफ शेख (विकेट कीपर), रोहित पौडेल (कप्तान), दीपेंद्र सिंह ऐरी, आरिफ शेख, लोकेश बाम, गुलसन झा, करण केसी, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, ललित राजबंशी

ICC Men's T20 World Cup 2026 LIVE Updates: Nepal vs Italy LIVE Score Straight from Wankhede Stadium, Mumbai
 


