हार्दिक -कोहली नहीं बल्कि भारत का यह खिलाड़ी है भारतीय क्रिकेट का 'विवियन रिचर्ड्स', नवजोत सिंह सिद्धू ने बताया

सिद्धू ने आगे कहा, "सूर्यकुमार यादव हमेशा स्थिति को नियंत्रण में रखने में सफल रहते हैं. अगर वे 50 या 70 रन की पारी खेलते हैं, तो आप मैच नहीं हार सकते. मैं यह बात पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं क्योंकि वे तेज़ गति से खेलते हैं. उनके दिमाग में एक कंप्यूटर है और यह उन जगहों को खोज लेता है जहां कोई फील्डर नहीं है. वह व्यक्ति अपना पैर आगे रखता है और स्क्वायर लेग पर हिट करता है, यहीं पर आप कहते हैं 'मेरा राज अभी शुरू हुआ है"

Honour is just an itch in youthful blood to do acts extravagantly good !!! @surya_14kumar @StarSportsIndia #T20worldcuponstar pic.twitter.com/etL0WS9lN7