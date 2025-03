IND vs NZ: 'दुनिया की सबसे...' नासिर हुसैन ने भारत की ऐतिहासिक जीत पर गिनाई दी वो खूबियां जिसने बनाया टीम इंडिया को चैंपियन

Nasser Hussain on Team India Win Champions Trophy 2025 Final vs NZ: भारत ने रविवार को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. कप्तान रोहित शर्मा की 76 रनों की शानदार पारी के साथ श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के अहम योगदान से भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से मात देकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्‍जा जमाया. इससे पहले भारत के स्पिनरों ने न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी लाइन-अप को हिला कर रख दिया और उन्हें दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 7 विकेट पर 251 रन पर रोक दिया. इस मुकाबले में भारत की स्पिन गेंदबाजी का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें भारत के स्पिनरों ने कीवी टीम के शीर्ष बल्लेबाजों को परेशान किया.

दुनिया की सबसे शानदार टीम, बेस्ट बल्लेबाज़ी क्रम, बेस्ट कप्तान, बेस्ट विकेटकीपर बल्लेबाज़ और शानदार फैंस सपोर्ट. रोहित शर्मा ने बेहतरीन बल्लेबाज़ी की और उनके साथ केएल राहुल और हार्दिक की बल्लेबज़ी बेहद ही खास रही. टीम इंडिया ने वाकई में बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके दिखाया है.

