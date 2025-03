IND vs NZ: 'अभी तो...', रिटायरमेंट की अटकलों के बीच कप्तान रोहित शर्मा के ऐलान ने विश्व क्रिकेट में मचाया तूफान

Rohit Sharma Statement on his ODI Retirement after Win Champions Trophy 2025: भारत ने रविवार को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी (Team India win Champions Trophy 2025 vs NZ) का खिताब अपने नाम किया. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma vs NZ) की 76 रनों की शानदार पारी के साथ श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के अहम योगदान से भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से मात देकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 251 रन का स्कोर बनाया था.

इसके जवाब में मैदान पर उतरी भारतीय टीम को 252 रनों का लक्ष्य आसान दिख रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने लगातार झटके देकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया. हालांकि, रोहित ने 83 गेंदों में 76 रनों की तेजतर्रार पारी खेली, इसके बाद श्रेयस अय्यर (48) और केएल राहुल (नाबाद 34) की बेहतरीन बल्लेबाजी ने भारत को एक ओवर शेष रहते ही जीत दिला दी.

रिटायरमेंट की अटकलों पर कप्तान रोहित ने कहा

टीम इंडिया के चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा ने फ्यूचर प्लान पर कहा कि अभी देखते हैं, जो चल रहा है वह चलेगा. इसके साथ ही रोहित ने आगे अपनी पारी को लेकर कहा कि मैने आज कोई अलग चीज नहीं की. पावरप्ले में रन बनाना जरूरी था क्योंकि बाद में पिच स्लो हो जाती है फील्डिंग खुल जाती है. आज मैने 10 ओवर के बाद अपना गेम चेंज किया क्योंकि मुझे लंबा खेलना था. जब आप कुछ रन बनाते हो और जीत मिलती है तब खुशी मिलती है. 2019 में बहुत रन बनाए थे तब जीते नहीं थे तब इतनी खुशी नहीं मिली थी.

रोहित शर्मा के रिटायरमेंट प्लान पर उनके चाचा

रोहित शर्मा के संन्यास को लेकर चल रही खबरों पर उन्होंने कहा कि लोगों के मन में जो बात आती है वो बोलते हैं. जब तक हम रोहित के मुंह से नहीं सुन लेते तब तक हम फैसला नहीं कर सकते. रोहित ने संन्यास के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया है और ना ही किसी को बताया है. हम सभी मिलकर जीत का जश्न मना रहे हैं.

वहीं, क्रिकेटर रोहित शर्मा के दूसरे चाचा ने भारत की जीत पर कहा कि मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं हैं. भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है. मैं बहुत खुश हूं. रोहित ने जब अर्धशतक लगाया, तब ही लगने लगा था कि हम जीतने वाले हैं.

(IANS इनपुट के साथ)