पाकिस्तान को उसके घर में धूल चटाने वाला स्टार अब नहीं रहना चाहता है अपनी टीम का कप्तान

Najmul Shanto to Step Down as Bangladesh Captain: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी जंग हारने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट टीम से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि अपनी अगुवाई में पाकिस्तान को धूल चटाने वाले कप्तान नाजमुल हुसैन शांतो ने कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है. मौजूदा समय में बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका की टीम 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के तहत आमने सामने हैं. सीरीज का दूसरा मुकाबला 29 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच जहूर अहमद क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरे टेस्ट से पहले मेजबान टीम को पहले टेस्ट मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा था.

क्रिकबज की रिपोर्ट के मुताबिक शांतो अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मुकाबले के बाद कप्तानी पद से हट जाएंगे. बीसीबी के एक शीर्ष अधिकारी ने इस खबर की पुष्टि की है. अधिकारी का कहना है, ''हां, उन्होंने हमें अवगत कराया है कि वह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज संपन्न होने के बाद टीम की कप्तानी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं.''

