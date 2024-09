Musheer Khan: "यह भविष्य का स्टार है", मुशीर खान ने पहले पहले ही दलीप ट्रॉफी मैच में शतक पर चहक उठा सोशल मीडिया

Musheer Khan fantastic century: इसी महीने की 19 तारीख से बांग्लादेश के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज से पहले "चयन ट्रॉयल" मानी जा रहे दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy) टूर्नामेंट के पहले ही दिन सरफराज खान (Sarfaraz Khan) के छोटे भाई मुशीर खान (Musheer Khan) ने करियर के पहली ही दलीप ट्रॉफी मुकाबले में शतक जड़ दिया. भारत बी के लिए खेलते हुए मुशीर (Musheer Khan's century) ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारत ए के खिलाफ थोड़ा मुश्किल पिच पर 227 गेंदों पर 10 चौकों और 2 चौकौं से 105 रन बनाए. और जैसे ही उनका शतक पूरा हुआ, तो सोशल मीडिया पर इसे वायरल होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी. और गुजरे रणजी ट्रॉफी सीजन में बल्ले से बरसने वाले मुशीर की इस पारी पर सोशल मीडिया फिदा हो गया.

मुशीर ने बहुत ही तेजी से सिंगल रन चुराकर अपने पहले ही दलीप ट्रॉफी मैच की पहली ही पारी में शतक जड़कर सेलेक्टरों को मैसेज भेज दिया है. इस पारी का असर दिखेगा ही दिखेगा.

Musheer Khan brings up his



A special celebration and a special appreciation from brother Sarfaraz Khan #DuleepTrophy | @IDFCFIRSTBank



Follow the match https://t.co/eQyu38Erb1 pic.twitter.com/92lj578cAs — BCCI Domestic (@BCCIdomestic) September 5, 2024

फैंस इस पारी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. निश्चित तौर पर किसी भी युवा के लिए पहले ही दलीप ट्रॉफी मैच में शतक बनाना बड़ी बात है

What a knock by the young man. Well made hundred by Musheer Khan on his Duleep Trophy debut. Star for the future. #DuleepTrophy2024 pic.twitter.com/vcWa6BBDda — Debasis Sen (@debasissen) September 5, 2024

निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक भविष्य का स्टार तैयार हो रहा है. फैंस ने उनकी पारी को हाथों-हाथ लिया है