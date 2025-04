IPL 2025: 'चाहे टूटा हुआ ही क्यों न हो...', सरफराज के भाई मुशीर खान को विराट कोहली से मिला तोहफा, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

Musheer Khan Emotional after Got Bat From Virat Kohli IPL 2025:.. भारतीय क्रिकेट में उभरते सितारे मुशीर खान के लिए एक बेहद खास पल तब आया जब उन्हें टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज़ विराट कोहली से एक बैट गिफ्ट में मिला. इस लम्हे को याद करते हुए मुशीर भावुक हो गए और बताया कि वे खुद को रोक नहीं पाए और विराट कोहली के सामने ही रो पड़े.

"मैं विराट भैया के सामने रोया. मैंने विराट भैया से कहा कि मैंने आपके बल्ले से बहुत रन बनाए हैं भैया, सरफराज भैया मुझे आपका बल्ला देते थे. भैया मुझे एक बल्ला दे दो, चाहे वह टूटा हुआ बल्ला ही क्यों न हो, बस मुझे एक बल्ला दे दो".

Photo Credit: @ImTanujSingh

मुशीर ने बताया, "मैंने विराट भैया से कहा कि आपने सरफराज भैया को बैट दिया था, अब मुझे भी चाहिए. उन्होंने बिना झिझक के अपना बैट मुझे दे दिया. वो पल मेरे लिए हमेशा खास रहेगा." मुशीर जब वह बैट लेकर पंजाब टीम के ड्रेसिंग रूम पहुंचे तो उनके एक साथी खिलाड़ी ने पूछा, "ये बैट किसका है?" मुस्कराते हुए मुशीर ने जवाब दिया, "ये विराट कोहली भैया का है."

KING KOHLI, AN EMOTION..!!!! ❤️



- Musheer Khan said "Maine to Ro Diya Virat Kohli bhaiya ke samne" when King Kohli gave his bat to him. 🥹



pic.twitter.com/eTTu0hR3k8