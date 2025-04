शिवम दूबे के बजाय धोनी को क्यों मिला 'प्लेयर ऑफ द मैच'? जानें इसके पीछे का नियम

Why Did MS Dhoni Get 'Player of The Match'? सोमवार (14 अप्रैल 2025) को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया आईपीएल 2025 का 30वां मुकाबला सीएसके के लिए शुकून देने वाला रहा. लगातार पांच मैच हारने के बाद लखनऊ स्थित भारतरत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स की टीम लखनऊ के खिलाफ पांच विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. सीएसके के कप्तान एमएस धोनी ने आखिरी के ओवरों में कमाल की बल्लेबाजी की और 43 साल की उम्र में आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी के रूप में 'मैन ऑफ द मैच' के खिताब पर कब्जा जमाया. एलएसजी के खिलाफ शिवम दुबे का प्रदर्शन भी सराहनीय रहा. टीम के लिए उन्होंने पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 37 गेंदों में 43 रनों की नाबाद जुझारू पारी खेली. हालांकि, इसके बावजूद उनकी जगह धोनी को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड दिया गया. जिसके बाद कई लोगों के मन में सवाल उठने लगे हैं. लोग जानने को उत्सुक हैं कि धोनी से बड़ी पारी खेलने के बावजूद शिवम को 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड क्यों नहीं दिया गया. अगर आपका भी यही सवाल है तो उसका जवाब हम लेकर आए हैं.

दरअसल, धोनी जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए तब चेन्नई को जीत के लिए 30 गेंदों में 56 रनों की दरकार थी. इस दौरान उन्होंने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 11 गेंदों में नाबाद 26 रनों की पारी खेली, जो एक फिनिशर के तौर पर कमाल की पारी थी. एलएसजी के खिलाफ बल्लेबाजी से पहले धोनी की विकेटकीपिंग भी लाजवाब थी. 19वें ओवर में उन्होंने सूझबूझ के साथ सटीक थ्रो से अब्दुल समद को रन आउट किया था. इसके अलावा उन्होंने आयुष बडोनी को स्टंपिंग और ऋषभ पंत का कैच पकड़ते हुए पवेलियन जानें पर मजबूर कर दिया था.

MS DHONI WITH THE PLAYER OF THE MATCH AWARD 🦁 pic.twitter.com/Kif4P6IpPM — Johns. (@CricCrazyJohns) April 15, 2025

नतीजा ये रहा कि उनके इन योगदानों के बदौलत एलएसजी की टीम 166 रन तक ही पहुंच पाई, जो सीएसके के लिए चेज करने के दौरान आसान साबित हुआ.

मैच के दौरान शिवम दुबे ने भी कमाल किया. उन्होंने 37 गेंदों में नाबाद 43 रन बनाए. मगर उनका स्ट्राइक रेट धोनी से कम रहा और उन्होंने फील्डिंग या विकेटकीपिंग में कोई खास योगदान नहीं दिया था, जो अवॉर्ड के फैसले पर असर डाला.



'मैन ऑफ द मैच'के निर्धारित करने का नियम

क्रिकेट के खेल में 'मैन ऑफ द मैच' का अवॉर्ड सिर्फ सबसे ज्यादा रन या विकेट लेने वाले खिलाड़ी को नहीं मिलता है. ये उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो मैच के नतीजे पर सबसे ज्यादा असर डालता है. जिसमें ये प्रमुख चीजें देखी जाती हैं-

रन: रन सबसे बड़ी चीज हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट भी अच्छा होना चाहिए.

विकेट: गेंदबाजों को विकेट के लिए क्रेडिट मिलता है. T20 में एक विकेट को आमतौर पर 20 रनों के बराबर माना जाता है.

फील्डिंग/विकेटकीपिंग: कैच, रन आउट और स्टंपिंग बहुत वैल्यू जोड़ते हैं, खासकर अगर बड़े खिलाड़ी के विकेट हों तो.

कैसे काम करता है ये सिस्टम:

धोनी को 'मैन ऑफ द मैच' क्यों चुना गया? ये समझने के लिए हम एक आसान पॉइंट सिस्टम समझते हैं. खिलाड़ियों को एक रन के लिए एक पॉइंट दिए जाते हैं. वहीं कैच, स्टंपिंग या रन आउट के लिए 20 पॉइंट. पिछले मुकाबले में धोनी ने 26 रन बनाए. ऐसे में उन्हें बल्लेबाजी के दौरान 26 पॉइंट प्राप्त हुए. वहीं अब्दुल समद को रन आउट के लिए 20, बडोनी की स्टंपिंग के लिए 20 और पंत का कैच लपकने के लिए उन्हें कुल 20 पॉइंट प्राप्त हुए. जिसका कुल योग हो जाता है 86 पॉइंट.

वहीं बात करें शिवम दुबे के बारे में तो उन्होंने मैच के दौरान 43 रन बनाए. जिसके लिए उन्हें 43 अंक प्राप्त हुए. फील्डिंग और गेंदबाजी में उनका कुछ खास योगदान नहीं रहा. ऐसे में उन्हें पिछले मुकाबले में कुल 43 पॉइंट ही प्राप्त हुए.

मैच के दौरान धोनी ने लखनऊ के बड़े बल्लेबाजों पंत, बडोनी और समद को रोका. जिसकी वजह से एलएसजी की टीम बड़ा स्कोर नहीं बना पाई. ये पल धोनी के रनों के जितने ही अहम थे. इसलिए मैच में उनका ऑल-राउंड असर दुबे से कहीं ज्यादा रहा. जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया.

कौन करता है 'मैन ऑफ द मैच' का फैसला?

ये अवॉर्ड आमतौर पर कमेंटेटर, मैच ऑफिशियल या ब्रॉडकास्टर की पैनल तय करती है, जो सिर्फ आंकड़ों से ज्यादा हालात देखती है. धोनी की फिनिशर के तौर पर रेपुटेशन और उनका ऑल-राउंड प्रदर्शन ने फैसले पर असर डाला. जिसके लिए उन्हें 'मैन ऑफ द मैच'का अवॉर्ड मिला.

