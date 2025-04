MS Dhoni: IPL के इतिहास में अमर हो गए धोनी, यह कारनामा करने वाले बने दुनिया के पहले खिलाड़ी

MS Dhoni, Lucknow Super Giants vs Chennai Super Kings, 30th Match: आईपीएल 2025 का 30वां मुकाबला बीते 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच लखनऊ स्थित भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां चेन्नई की टीम आखिरी ओवरों में एमएस धोनी के आतिशी बल्लेबाजी के बदौलत तीन गेंद शेष रहते पांच विकेट से जीत हासिल करने में कामयाब रही. मैच के दौरान माही ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह आईपीएल के इतिहास में 'मैन ऑफ द मैच' का पुरस्कार पाने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं. धोनी की मौजूदा उम्र 43 साल और 282 दिन है.

बात करें पिछले मुकाबले में धोनी के प्रदर्शन के बारे में तो लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम के लिए सातवें क्रम पर बल्लेबाजी करने के लिए आए थे. इस दौरान उन्होंने कुल 11 गेंदों का सामना किया. इस बीच 236.36 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 26 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को चार चौके और एक गगनचुंबी छक्का देखने को मिला.

🚨 MS DHONI BECOMES THE OLDEST PLAYER IN IPL HISTORY TO WIN THE POTM AWARD - 43. 🚨 pic.twitter.com/MHV1Y2TMEN