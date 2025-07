Mohammed Siraj: मोहम्मद सिराज पर आईसीसी की गिरी गाज, इस हरकत के लिए लगाया जुर्माना

Mohammed Siraj Has Been Fined By The ICC: एंडरसन-तेंदुलकर 2025 सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जा रहा है. जहां टीम इंडिया के स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आईसीसी के आचार संहिता के अनुच्छेद 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया गया है. जिसकी वजह से उन्हें मैच फीस का 15 प्रतिशत जुर्माना भरना होगा. एक खिलाड़ी अनुच्छेद 2.5 का दोषी तब पाया जाता है, जब वह विपक्षी टीम के बल्लेबाज के आउट होने के बाद अपमानजनक भाषा या अपने हावभाव से भड़काने की कोशिश करता है.

बेन डकेट के आउट होने के बाद सिराज ने आक्रामक अंदाज में मनाया था जश्न

लॉर्ड्स टेस्ट की दूसरी पारी में मोहम्मद सिराज ने विपक्षी टीम के सलामी बल्लेबाज बेन डकेट को आउट करने के बाद काफी आक्रामक अंदाज में जश्न मनाया था. यही वजह है कि आईसीसी ने उनकी इस हरकत को ध्यान में देखते हुए उनपर जुर्माना लगाया है.

इस दौरान के कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहे हैं. जिसमें देखा जा सकता है कि डकेट को आउट करने के बाद सिराज उनके काफी नजदीक पहुंच जाते हैं. इस दौरान दोनों खिलाड़ियों के कंधे भी आपस में टकराते हुए पाए गए.