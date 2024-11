VIDEO: मोहम्मद शमी की गेंद पर हवा में घुमती रही स्टंप, पीछे मुड़ते हुए बल्लेबाज को भी आई शर्म

Mohammed Shami Destroys Rajat Patidar Stump: मोहम्मद शमी ने क्रिकेट के मैदान में दोबारा वापसी करते हुए धूम मचा दी है. मध्य प्रदेश के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से दमदार गेंदबाजी की. उसे देख हर कोई खुश है. मैच के दौरान वह अपने पुराने अंदाज में नजर आए. यही नहीं शमी विपक्षी खिलाड़ियों के स्टंप की गिल्लियां उड़ाना भी नहीं भूले हैं. एमपी के खिलाफ उन्होंने जिस तरह से रजत पाटीदार को बोल्ड किया. उसे देख वहां उपस्थित हर कोई रोमांचित हो गया.

दूसरी पारी में बंगाल की टीम ने विपक्षी टीम के सामने जीत के लिए कोई बड़ा लक्ष्य नहीं रखा था. ऐसे में जाहिर तौर पर गेंदबाजों के कंधों पर भारी जिम्मेदारी थी. खासकर मोहम्मद शमी के उपर, क्योंकि वो टीम के सीनियर प्लेयर थे. उन्होंने लोगों को निराश भी नहीं किया और जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

