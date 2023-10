IND vs NZ WC 2023: विश्व कप में अब तक मौके ना मिलने को लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने वाले शमी ने दे दिया बड़ा बयान

Mohammed Shami on five wicket hall vs NZ in WC 2023

Mohammed Shami on Five Wicket Hall vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप मैच में पांच विकेट झटक कर भारत की जीत की पटकथा लिखने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने रविवार को यहां कहा कि अगर टीम सफलता हासिल कर रही है तो उन्हें बाहर बैठने में कोई परेशानी नहीं है. मौजूदा विश्व कप में यह भारतीय टीम की लगातार पांचवीं जीत है और शमी को पहली बार अंतिम 11 में मौका मिला है. हरफनमौला हार्दिक पंड्या के चोटिल होने के कारण शमी और सूर्यकुमार यादव (शारदुल ठाकुर की जगह) को टीम में शामिल किया गया. शमी (Shami Man of the Match) ने 54 रन देकर करियर में तीसरी बार पांच विकेट चटकाए और मैन ऑफ द मैच बने.