बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले टीम इंडिया में आई खुशखबरी! 359 दिन बाद मैदान में उतरे के लिए तैयार हुआ जांबाज

Mohammed Shami Included In Bengal Ranji Team: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024/25 के आगाज में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन उससे पहले भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है. मोहम्मद शमी के चाहने वालों के इंतजार का पल समाप्त हो गया है. 34 वर्षीय शमी बंगाल क्रिकेट टीम की तरफ से बुधवार (13 नवंबर 2024) को रणजी ट्रॉफी के तहत मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं. इस खबर की पुष्टि खुद बंगाल क्रिकेट संघ ने की है.

आपको बता दें मोहम्मद शमी करीब 359 दिन बाद मैदान में वापसी करने के लिए तैयार हैं. इससे पहले पिछली बार वह वर्ल्ड कप 2023 के दौरान मैदान में उतरे थे. उसके बाद से वह चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर चल रहे थे. हालांकि, अब वह पूरी तरह से फिट हैं और बंगाल की तरफ से जलवा बिखरने के लिए तैयार हैं.

Mohammed Shami all set to return to competitive cricket. The pacer will feature in Bengal's next #RanjiTrophy fixture against Madhya Pradesh. pic.twitter.com/a0SktUrDwN