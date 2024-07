टीम इंडिया में कौन हैं मोहम्मद शमी का खास दोस्त? स्टार तेज गेंदबाज ने खुद बताया नाम

Virat Kohli and Ishant Sharma are special friends of Mohammed Shami: टीम इंडिया के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने बड़ा बयान दिया है. दरअसल, 33 वर्षीय तेज गेंदबाज ने शुभांकर मिश्रा के साथ उनके यूट्यूब चैनल पर खास बातचीत की है. इस दौरान जब उनसे टीम इंडिया में उनके खास दोस्तों के बारे में चर्चा किया गया तो उन्होंने उसका भी बहुत खूबसूरती के साथ जवाब दिया. शमी ने शुभांकर के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ''विराट कोहली और इशांत शर्मा मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं. जब मैं चोटिल था तो वे लगातार मुझे फोन करते रहते थे.''

टी20 वर्ल्ड कप में मोहम्मद शमी का प्रदर्शन शानदार रहा था. उन्होंने टीम के लिए 4 मुकाबलों में शिरकत की थी. इस बीच 14 विकेट चटकाने में कामयाब हुए थे. इसके बावजूद उन्हें सेमी फाइनल मुकाबले के लिए 'प्लेइंग 11' में नहीं चुना गया था. इसपर करीब 5 साल बाद अनुभवी तेज गेंदबाज ने चुप्पी तोड़ी है.

Mohammad Shami said, "Virat Kohli and Ishant Sharma are my best friends. They constantly kept calling me when I was injured". (Shubhankar Mishra YT). pic.twitter.com/yCawnuFyE7