VIDEO: मोहम्मद रिजवान के फैसले की हो रही है जग हंसाई! ऐसे कप्तानी कौन करता है भाई?

Mohammad Rizwan Adam Zampa DRS Video: पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच जारी तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज (8 नवंबर 2024) एडिलेड ओवल में खेला जा है. जहां मोहम्मद रिजवान की एक गलती की वह वजह से पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर काफी जग हंसाई हो रही है. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर रिजवान ने ऐसा कर दिया जिसकी वजह से लोग उनका मजाक बना रहे हैं, तो इसके पीछे की वजह उनकी कप्तानी है.

ग्रीन टीम के लिए पारी का 34वां ओवर नसीम शाह डाल रहे थे. इस ओवर की चौथी गेंद उन्होंने विपक्षी टीम के बल्लेबाज एडम जम्पा के बॉडी को निशाना बनाते हुए डाला. यहां जम्पा ने बल्ला तो चलाया, लेकिन गेंद से दूर रहे. जिसके बाद पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अंपायर से आउट की अपील की. अंपायर ने आउट नहीं दिया तो रिजवान, जम्पा से ही पूछने लगे, ''क्या उन्हें रिव्यू लेना चाहिए?''

Rizwan: Did you hear something?



Zampa: You are appealing for everything?



Rizwan: Should I take the review?



Zampa: Yes, you should



- Rizwan takes the review and DRS says Not-out.



RIZWAN 🤝 ZAMPA 😄🔥 pic.twitter.com/79RE2MaIPN