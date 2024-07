पाकिस्तानी युवा ने खोजा नया शॉट, जज्बा देखकर दुनिया हुई हैरान, VIDEO

Mohammad Haris Strange shot: लंका प्रीमियर लीग 2024 का प्ले-ऑफ मुकाबला 20 जुलाई को जाफना किंग्स और कैंडी के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया. यहां यहां जाफना की टीम बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 1 रन से रोमांचक जीत हासिल करने में कामयाब रही. इसके साथ ही उसने फाइनल का टिकट भी प्राप्त कर लिया है. टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 21 जुलाई यानी आज गाले टाइटंस और जाफना किंग्स के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा.

प्ले-ऑफ मुकाबले के दौरान पाकिस्तान के युवा बैटर मोहम्मद हारिस कैंडी की टीम का हिस्सा थे. जाफना के खिलाफ जरुर उनकी टीम रोमांचक मुकाबले में महज 1 रन से शिकस्त खा बैठी, लेकिन मैच के दौरान उन्होंने एक अजोबोगरीब छक्का लगाया. जिसकी अब खूब सराहना हो रही है.

