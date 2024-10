Mitchell Santner: मिचेल सैंटनर ने पुणे में मचाया ऐसा गदर कि रच दिया इतिहास, भारत को मिला नया सिरदर्द

Mitchell Santner, Best figures for New Zealand Against India in Tests: मिचेल सैंटनर ने इतिहास रच दिया है. वह न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की तरफ से भारत के खिलाफ एक टेस्ट मैच की एक पारी में बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. पहले स्थान पर एजाज पटेल का नाम आता है. जिन्होंने 2021 में मुंबई टेस्ट के दौरान 117 रन खर्च करते हुए एक पारी में कुल 10 विकेट अपने नाम किए थे. उनके बाद दूसरे स्थान पर पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज रिचर्ड हैडली काबिज हैं. उन्होंने 2017 में वेलिंगटन टेस्ट के दौरान एक पारी में महज 23 रन लुटाते हुए 7 विकेट प्राप्त किए थे. अब तीसरे स्थान पर सैंटनर आ गए हैं. जिन्होंने पुणे टेस्ट की पहली पारी में 53 रन खर्च करते हुए 7 सफलता प्राप्त की है.

टॉप 5 में न्यूजीलैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज टिम साउदी और पूर्व क्रिकेटर साइमन डोल का भी नाम आता. साउदी ने 2012 में बेंगलुरु टेस्ट के दौरान कहर बरपाती गेंदबाजी की थी. इस बीच उन्होंने 64 रन खर्च करते हुए 7 विकेट चटकाए थे. वहीं डोल का कहर 1998 में दिखा था. जहां उन्होंने वेलिंगटन में उम्दा गेंदबाजी करते हुए 65 रनों के नुकसान पर 7 सफलता प्राप्त की थी.

जब भारत के खिलाफ कीवी गेंदबाजों ने ढाया कहर

10/117 - एजाज पटेल - मुंबई - 2021

7/23 - रिचर्ड हैडली - वेलिंगटन - 2017

7/53 - मिचेल सैंटनर - पुणे - 2024

7/64 - टिम साउदी - बेंगलुरु - 2012

7/65 - साइमन डोल - वेलिंगटन - 1998

पुणे में सैंटनर ने इन बल्लेबाजों का किया शिकार

पुणे टेस्ट की पहली पारी में सैंटनर ने कुल 19.3 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच वह 2.70 की इकोनॉमी से 53 रन खर्च करते हुए 7 विकेट चटकाने में कामयाब रहे. उनके शिकार कैप्टन रोहित शर्मा के अलावा शुभमन गिल, विराट कोहली, सरफराज खान, रवींद्र जडेजा, अश्विन और आकाश दीप बने. पुणे में की गई गेंदबाजी टेस्ट क्रिकेट की उनकी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी भी है.

