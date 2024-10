ऋषभ पंत नहीं यह विेकेटकीपर है विश्व क्रिकेट का दूसरा 'एडम गिलक्रिस्ट', माइकल वॉन ने बताया

Michael Vaughan on new Adam Gilchrist of World Cricket: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने विश्व क्रिकेट से दूसरा एडम गिलक्रिस्ट खोज निकाला है. पूर्व इंग्लिश कप्तान ने उस विकेटकीपर बल्लेबाज का नाम बताया है जिसमें उन्हें एडम गिलक्रिस्ट की झलक नजर आती है. माइकल वॉन ने ऋषभ पंत को नहीं बल्कि इंग्लैंड टीम के 24 साल के बल्लेबाज विकेटकीपर जेमी स्मिथ को विश्व क्रिकेट का दूसरा एडम गिलक्रिस्ट करार दिया है. Michael Vaughan ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया और विश्व क्रिकेट के न्यू गिलक्रिस्ट का जिक्र किया.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने अपने पोस्ट में लिखा, "इंग्लैंड के लिए अंत में वास्तव में अच्छा दिन था.. यह पिच कैसे बेहतर हो सकती है, यह नहीं देख सकता क्योंकि पिछले सप्ताह भी टॉस महत्वपूर्ण था.. 8 टेस्ट मैचों के बाद जेमी स्मिथ को "नया गिलक्रिस्ट" कहा जा रहा है.. उसे इस नए नाम से कोई तारीफ नहीं हो सकती.' माइकल वॉन का यह पोस्ट खूब वायरल हो रहा है.

Really good day in the end for England .. Can't see how this pitch gets better so as with last week the toss crucial .. Jamie smith inside 8 Tests is being labelled the new Gilchrist .. no finer compliment .. #PAKvENG