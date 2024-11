Border Gavaskar Trophy: "फेल हुए तो..." माइकल क्लार्क ने रोहित और विराट को लेकर कर दी बड़ी भविष्यवाणी, विश्व क्रिकेट में मची खलबली

BGT 2024 Michael Clarke on Rohit Sharma and Virat Kohli: पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने कहा कि अगर भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली (Michael Clarke on Rohit Sharma and Virat Kohli Test Retirement) आगामी बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के दौरान अच्छा प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं, तो वे इस प्रारूप से संन्यास ले सकते हैं. 22 नवंबर से पर्थ में होने वाले पहले टेस्ट के साथ, दो भारतीय दिग्गज बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भयानक घरेलू सत्र के बाद एक मेक-ऑर-ब्रेक BGT श्रृंखला की ओर देख रहे होंगे.

ESPN के अराउंड द विकेट पॉडकास्ट में बोलते हुए, क्लार्क ने कहा, "अगर यह ऑस्ट्रेलिया में उनका आखिरी समय है, तो मुझे लगता है कि यह संन्यास होगा. उन्हें बाहर नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ ही, मुझे लगता है कि हर क्रिकेटर जानता है कि अगर आप रन नहीं बना रहे हैं या विकेट नहीं ले रहे हैं, तो इस तरह की बातों पर चर्चा होगी." "टीम का कप्तान होने के नाते, आपको इसके लिए छूट मिलती है, और अगर आप पिछले 10 वर्षों से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं - शायद इससे भी ज़्यादा - सभी प्रारूपों में, तो मुझे लगता है कि विराट को किसी और की तुलना में थोड़ी ज़्यादा छूट मिल सकती है."

उन्होंने कहा, "मैं उम्मीद करता हूं कि इस सीरीज और टेस्ट क्रिकेट के लिए वे दोनों मैदान पर उतरेंगे, अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में लौटेंगे और भारत के लिए खूब रन बनाएंगे, साथ ही टेस्ट क्रिकेट के लिए भी. हम चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण अच्छा हो और भारत के शीर्ष क्रम की बल्लेबाजी का सामना करे, जो अपने आप में काफी मजबूत है." कोहली के हालिया आंकड़े उत्साहजनक नहीं हैं. स्पिन के खिलाफ उनका संघर्ष खराब हो गया है, घर पर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों की 10 पारियों में केवल 192 रन बनाए हैं इस दौरान एक अर्धशतक और 70 के सर्वश्रेष्ठ स्कोर के साथ औसत सिर्फ 21.33 का रहा और हाल के घरेलू सत्र में उनके स्कोर थे: 6, 17, 47, 29*, 0, 70, 1, 17, 4 और 1.

2023 में विराट कोहली

छह मैचों की 12 टेस्ट पारियों में सिर्फ 250 रन बनाए हैं, औसत 22.72, एक अर्धशतक और 70 का सर्वोच्च स्कोर है. हालांकि, उन्होंने वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के दूर के दौरों में बेहतर फॉर्म दिखाया है, चल रहे डब्ल्यूटीसी चक्र 2023-25 ​​में 561 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक, तीन अर्द्धशतक और नौ टेस्ट और 16 पारियों में 121 का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों में, उन्होंने 10 पारियों में केवल 13.30 की औसत से 133 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 52 रहा. घरेलू सत्र में उनके स्कोर थे: 6, 5, 23, 8, 2, 52, 0, 8, 18 और 11 रन थे.

2023 में, रोहित ने 11 टेस्ट और 21 पारियों में 29.40 की औसत से 588 रन बनाए हैं, जिसमें दो शतक, दो अर्द्धशतक और 131 का सर्वोच्च स्कोर है. चल रहे ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 ​​में, उन्होंने 14 टेस्ट में 33.32 की औसत से 833 रन बनाए हैं, जिसमें तीन शतक और चार अर्द्धशतक हैं, उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 131 है.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बहुप्रतीक्षित बॉर्डर-गावस्कर दूसरा टेस्ट मैच, जो दिन-रात प्रारूप में खेला जाएगा, 6 से 10 दिसंबर तक एडिलेड ओवल में दूधिया रोशनी में खेला जाएगा. इसके बाद प्रशंसक 14 से 18 दिसंबर तक होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए ब्रिस्बेन के गाबा की ओर अपना ध्यान लगाएंगे. मेलबर्न के प्रतिष्ठित मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 26 से 30 दिसंबर तक होने वाला पारंपरिक बॉक्सिंग डे टेस्ट, श्रृंखला का अंतिम चरण होगा. पांचवां और अंतिम टेस्ट मैच 3 से 7 जनवरी तक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, जो बहुप्रतीक्षित श्रृंखला के रोमांचक समापन का वादा करता है.