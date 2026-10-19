इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू लेने वाले माइकल आथर्टन और नासिर हुसैन को पाकिस्तान ने कमेंट्री टीम से हटाया

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड के पूर्व कप्तानों नासिर हुसैन और माइकल आथर्टन को चल रही वनडे ट्राई-सीरीज की कमेंट्री टीम से बाहर कर दिया है. पीसीबी की ओर से घोषित 6 सदस्यीय पैनल में हुसैन और आथर्टन के नाम शामिल नहीं थे. यह फैसला जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान के बेटों के एक इंटरव्यू के प्रसारण के बाद लिया गया है. इस साल की शुरुआत में पाकिस्तान के इंग्लैंड दौरे के दौरान, स्काई स्पोर्ट्स ने इमरान के बेटों, कासिम और सुलेमान खान का एक इंटरव्यू प्रसारित किया था, जिसे एथरटन ने लिया था.

बता दें कि जब इंग्लैंड ने 2024 में आखिरी बार पाकिस्तान का दौरा किया था, तब आथर्टन और हुसैन दोनों ही कमेंट्री टीम का हिस्सा थे. लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान प्रसारित हुए इस इंटरव्यू के बाद, पीसीबी ने विरोध जताते हुए अपने खिलाड़ियों को दोपहर के सत्र में मैदान पर न उतारने की धमकी दी थी. इंटरव्यू के दौरान, कासिम और सुलेमान ने आरोप लगाया कि अधिकारी जानबूझकर उन्हें नजरअंदाज करके और अलग-थलग रखकर "खुलेआम उनकी जान लेने की कोशिश कर रहे हैं.

जेमिमा गोल्डस्मिथ और इमरान खान के दूसरे बेटे, कासिम ने बताया कि जेल में कई राजनीतिक कैदी मारे जा चुके हैं और पाकिस्तान सरकार उनके पिता के साथ भी ऐसा ही करने की योजना बना रही है. दोनों ने यह भी दावा किया कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्व कप विजेता कप्तान दिन में 23 घंटे से ज्यादा समय एक छोटी सी कोठरी में अकेले बिताते हैं. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने "तकनीकी कारणों" का हवाला देकर उन्हें वीजा देने से इनकार कर दिया.

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