विराट कोहली का 'महंगा' रेस्टोरेंट! ₹15 लाख किराया, करोड़ों का सेटअप, देशभर में इतने आउटलेट, ऑल डिटेल

टीम इंडिया के सुपर स्टार विराट कोहली की सलाना कमाई करोड़ों में हैं, तो वह आईपीएल, विज्ञापनों और बाकी स्रोतों से आने वाली कमाई से आने वाली बंपर रकम को कई बिजनेस में निवेश किए हुए हैं. कोहली के खुद के कई बिजनसे है. और इन्हीं में एक है रेस्त्रां की चेन, जिसे कोहली One8 Commune के नाम से मुंबई में जुहू में चलाते हैं. यह अपने आप में बहुत ही स्पेशल है, जहां ज्यादातर सेलिब्रिटी नियमित अंतराल पर आते रहते हैं. दरअसल कोहली ने इस रेस्त्रां को खरीदा नहीं था. यह पूर्व में महान गायक किशोर कुमार का बंगला 'गौरी कुंज' है, जिसका एक हिस्सा विराट ने 5 साल के लिए लीज पर लिया हुआ है. आप निश्चित ही विराट के इस होटल के बारे में जानने को बेताब होंगे, आपके मन में कई सवाल होंगे. चलिए आप पारी-बारी से जानिए

काफी महंगा किराया है कोहली के रेस्त्रां का अलग-अलग स्रोतों के अनुसार विराट कोहली लीज के रूप में हर महीने करीब 15 लाख रुपये किराया चुकाते हैं. और पांच सा की अवधि के लिए वह गायक किशोर कुमार के परिवार को हर मद का खर्च मिलाकर करीब 10 से 12 करोड़ रुपये चुकाएंगे.

इंटीरियर, फिनिशिंग और सेट-अप पर लागत

कोहली क्रिकेट से मिले ब्रेक के दौरान खुद पूरी तरह से रेस्त्रां की A to Z प्लानिंग में शामिल रहे. फिर चाहे रेस्त्रां का इंटीरियर हो या फिर इसका डिजाइन या फिर कोई भी पहलू, कोहली ने हर बात पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया. बंगले को मॉडर्न लुक देने के लिए प्रीमियम इंटीरियर डिजाइनिंग की गई. इसके किचन के उपकरण, साउंड सिस्टम, लाइटिंग, वुडेन फिनिशिंग और लाइसेंसिंग, इंटीरियर सहित पूरे सेट-अप पर करीब 12-15 करोड़ रुपये का खर्च आया.

फिनिशिंग, 5 साल की लीज, 1 साल के संचालन की फीस

कुल मिलाकर कोहली को रेस्त्रां को तैयार करने और इसका एक साल का संचालन (स्टाफ सैलरी, रॉ मैटेरियल (सामग्री), बिजली-पानी, मेंटेनेंस और लाइसेंसिंग आदि) करने के लिए के लिए पहले साल 20 से 25 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा

देश भर में कोहली हैं इतने आउटलेट

One8 Commune ब्रांड के तहत कोहली ने रेस्त्रां की पूरी चेन खोली हुई है. और कोहली के घरेलू शहर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, पुणे, गोवा समेत देश के कई शहरों में उनके रेस्त्रां फेले हुए हैं और युवा इन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं. कुल मिलाकर विराट के देश में 16 आउटलेट चल रहे हैं. और इस ब्रांड से अलग कोहली का दिल्ली में एक और इसके अलावा दिल्ली में उनका एक अन्य हाई-एंड फाइन डाइनिंग रेस्त्रां 'Nueva' भी है. इसमें कई बार उन्हें पत्नी अनुष्का के साथ देखा गया है और वह नियमित अंतराल पर अपने आउटलेट्स में जाते रहते हैं.

प्रमुख शहरों में One8 Commune ब्रांड रेस्त्रां की मौजूदगी

दिल्ली-NCR: एरोसिटी, सिविल लाइन्स, पंजाबी बाग, नोएडा और गुरुग्राम

मुंबई: जुहू (किशोर कुमार का बंगला) और वर्ली

बेंगलुरु: इंदिरानगर (एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास)

अन्य शहर: गोवा, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, मोहाली, जयपुर और इंदौर

कोहली के फैंस के लिए सवाल

अगर आप कभी विराट कोहली के मुंबई स्थिति रेस्त्रां गए हैं, तो आप अपना अनुभव हमारे साथ साझा करें और अपनी रेटिंग दें

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***** (5 स्टार)

F.A.Q: Frequently Asked Questions से जानें तमाम जानकारी

प्र.1 :- विराट कोहली के मुंबई (जुहू) स्थित रेस्त्रां का सालाना संचालन खर्च कितना है?

उ. :- मुंबई के प्राइम जुहू लोकेशन और लग्जरी डाइनिंग सेटअप के चलते इस रेस्त्रां को चलाने का सालाना संचालन खर्च लगभग ₹10 करोड़ से ₹14 करोड़ (औसतन ₹80 लाख से ₹1.2 करोड़ प्रति माह) आता है. इसमें रेंट, स्टाफ सैलरी, प्रीमियम रॉ मैटेरियल, यूटिलिटीज और लाइसेंसिंग शामिल हैं.

प्र.2 :- इस रेस्त्रां का सालाना लीज या किराए का खर्च कितना है? उ. :- किशोर कुमार के बंगले 'गौरी कुंज' की लीज का मासिक किराया लगभग ₹10 लाख से ₹15 लाख के बीच है. इस हिसाब से केवल रेंट का सालाना खर्च ₹1.2 करोड़ से ₹1.8 करोड़ के आसपास बैठता है.

प्र.3 :- क्या विराट कोहली का यह ₹20-25 करोड़ का खर्च 1 साल का है या 5 साल का?

उ. :- रेस्टोरेंट को तैयार करने का शुरुआती इंटीरियर, सेटअप, लाइसेंस और 5 साल की लीज का कुल प्रोजेक्टेड अनुबंध मिलाकर कुल निवेश ₹20 से ₹25 करोड़ का है. जबकि स्टाफ, बिजली, कच्चा माल और दैनिक संचालन का खर्च हर साल अलग से (~₹10-14 करोड़ सालाना) होता है.

प्र.4 :- इस रेस्त्रां में शेफ, स्टाफ और मेंटेनेंस पर हर साल कितना खर्च होता है?

उ. :- जुहू आउटलेट में लगभग 50 से 70 कुशल कर्मचारियों का स्टाफ (टॉप शेफ्स, मिक्सोलॉजिस्ट्स, सर्विस व सिक्योरिटी) काम करता है। इनके वेतन, भत्तों और दैनिक किचन व एम्बिएंस मेंटेनेंस पर सालाना ₹2.5 करोड़ से ₹3.5 करोड़ का खर्च आता है

मुंबई (जुहू) रेस्त्रां कैसे पहुँचें? (मार्ग निर्देश)

पता: One8 Commune, गौरी कुंज, किशोर कुमार बंगला, बी-2, जुहू तारा रोड, जुहू, मुंबई, महाराष्ट्र - 400049