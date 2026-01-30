MI vs GG Live Score: पहले बल्लेबाजी कर रही गुजरात, जानें पल-पल का अपडेट

विज्ञापन
MI vs GG Live Score WPL 19th Match: गुजरात जायंट्स ने महिला प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. आज की जीत गुजरात का प्लेऑफ का टिकट कंफर्म कर देगी.

Mumbai Indians Women vs Gujarat Giants: महिला प्रीमियर लीग 2026 के 19वें मैच में गुजरात जायंट्स की कप्तान एशले गार्डनर ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है. गुजरात बैटिंग कर रही है. यह लीग स्टेज के आखिरी बचे मैच हैं. आज गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाला मुकाबला एक तरह से नॉकआउट है. गुजरात जायंट्स दूसरे स्थान पर है. आज की जीत से एलिमिनेटर में उनकी जगह पक्की हो जाएगी, जबकि हार से उनका भविष्य अंतिम लीग मैच के नतीजे पर निर्भर करेगा. मुंबई इंडियंस, जो फिलहाल तीसरे स्थान पर है, को भी जीत की जरूरत है. इससे क्वालिफिकेशन की गारंटी तो नहीं मिलेगी, लेकिन उनके अच्छे नेट रन रेट को देखते हुए वे एलिमिनेटर में पहुंचने के काफी करीब पहुंच जाएंगे. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार छह जीत के साथ फाइनल का टिकट लगभग कंफर्म कर चुकी है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरी में कोई उल्टफेर होता या नहीं और क्या रेस में चल रही गुजरात, मुंबई के अलावा कोई अन्य टीम प्लेऑफ में पहुंचने वाली आखिरी टीम बनती है. (Live Scorecard)


