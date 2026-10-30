कब, कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला, जानिए पूरी डिटेल

भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच 3-0 की बढ़त के साथ सीरीज का नतीजा पहले ही तय हो चुका है. अब भारत इस सीरीज के चौथे मैच में न्यूज़ीलैंड का सामना करेगा. भारतीय टीम अपनी शानदार लय को बरकरार रखते हुए 'क्लीन स्वीप' (सीरीज में सभी मैच जीतने) की ओर एक और कदम बढ़ाना चाहेगी. मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय उप-कप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि टीम अपनी रफ़्तार कम नहीं करेगी और उनका लक्ष्य 5-0 से सीरीज जीतना है. हालांकि, गौतम गंभीर के नेतृत्व वाला टीम मैनेजमेंट आखिरी दो मैचों में बेंच पर बैठे कुछ खिलाड़ियों को मौका दे सकता है. मयंक यादव की टीम में वापसी हो सकती है, जबकि शिवम दुबे और वरुण चक्रवर्ती को भी खेलने का मौका मिल सकता है. न्यूजीलैंड के लिए, लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी की गैरमौजूदगी नए खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का एक अच्छा मौका है.

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I कब खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I शुक्रवार, 30 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा.

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I कितने बजे शुरू होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I दोपहर 12:30 बजे (IST) शुरू होगा. टॉस मैच शुरू होने से 30 मिनट पहले (दोपहर 12:00 बजे IST) होगा.

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I किन TV चैनलों पर प्रसारित होगा?

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड चौथा T20I का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा (इसमें सोनी स्पोर्ट्स 1, सोनी स्पोर्ट्स 5, हिंदी के लिए सोनी स्पोर्ट्स 3, और क्षेत्रीय भाषाओं के लिए सोनी स्पोर्ट्स 4 शामिल हैं). फैंस भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथे T20I की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं? भारत बनाम न्यूज़ीलैंड का चौथा T20I मैच सोनीलिव (SonyLIV) ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा.

यह भी पढ़ें | IND vs NZ: नंबर-1 रोहित शर्मा, विराट नंबर-2..., अभिषेक शर्मा की नजर ईशान किशन के बड़े रिकॉर्ड पर

यह भी पढ़ें | वनडे क्रिकेट में 13 बार पांच विकेट लेने का रिकॉर्ड, वकार यूनुस ने बताया कौन तोड़ेगा ये महारिकॉड