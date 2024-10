LLC T20 2024: '6-6-6-4-6-6', न्यूजीलैंड के पूर्व दिग्गज ने बल्ले से मचाया कोहराम, एक ओवर में 34 रन ठोककर क्रिकेट जगत में मचाई खलबली

Martin Guptill Thirty Four Runs in an Over: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के पूर्व क्रिकेटर मार्टिन गुप्टिल ने बुधवार को लीजेंड्स लीग क्रिकेट 2024 के दौरान एक ओवर में 34 रन ठोककर धमाकेदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया. साउथर्न सुपर स्टार्स की ओर से खेलने वाले गुप्टिल ने सूरत के लालाभाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम में कोणार्क सूर्यास ओडिशा के खिलाफ मैच के दौरान नवीन स्टीवर्ट के एक ओवर में 5 छक्के और एक चौका लगाया. पावरप्ले के अंतिम ओवर के दौरान, गुप्टिल ने डीप मिड-विकेट पर छक्का लगाकर शुरुआत की और फिर डीप स्क्वायर लेग फील्डर के सिर के ऊपर से गेंद को हिट किया.

Martin Guptill breaks his own LLC record. 🔥



Yesterday, the Kiwi made the record for most runs in an over his by hitting 30 in an over. Today, he hit 34.🤯#LLT20onFanCode pic.twitter.com/3bPPofGeA9