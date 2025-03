MS Dhoni: 43 साल के धोनी की ऐसी फुर्ती देख विश्व क्रिकेट हुआ हैरान, पलक झपकने से पहले सूर्यकुमार यादव की बिखेर दी गिल्लियां - VIDEO

MS Dhoni Stump Suryakumar Yadav CSK vs MI IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में हो रहे आईपीएल 2025 के तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया जो काफी हद तक सही साबित होता हुआ दिखा. पहले बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस को रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के रूप में पहले झटका लगा और तब मुंबई का टोटल स्कोर शून्य था और उसके बाद फिर 21 रन के स्कोर पर टीम को दूसरा झटका लगा और ये सिलसिला जारी था फिर 36 के स्कोर पर पहुँचते ही मुंबई को तीसरा झटका लगा जिसके बाद सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा ने मिलकर टीम को संभाले की कोशिश की मगर चेन्नई के गेंदबाज़ी के सामने मुंबई के बल्लेबाज़ एक समय पर मजबूर दिखने लगे.

महेंद्र सिंह धोनी ने मुंबई इंडियंस के कार्यवाहक कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav Stump Out by MS Dhoni) ने 26 गेंद खेलकर 29 रन बनाये जो की उनके परिचित अंदाज के मुकाबले बेहद धीमी बल्लेबाजी रही. सूर्यकुमार यादव के ऊपर ऐसा लग रहा था की दबाव बढ़ रहा है और इसका ही फायदा नूर अहमद ने उठाने का काम किया.

