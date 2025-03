LSG vs DC: 'स्टुपिड..स्टुपिड...', फैंस पंत पर बुरी तरह भड़के, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़

Social Media blasted at pant very badly: जब रकम आप इतनी मोटी पाएं और हाल कुछ ऐसा हो, तो फिर फैंस, आलोचक और दर्शक आपको कहां छोड़ने वाले हैं. कुछ ऐसा ही लखनऊ सुपर जॉयंट्स (LSG vs DC) के कप्तान ऋषभ पंत (Rishabh Pant) का हुआ. फ्रेंचाइजी से 27.75 करोड़ रुपये फीस पाने वाले ऋषभ पंत से करोड़ों फैंस धमाकेदार पारी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन लेफ्टी बल्लेबाज काफी ज्यादा ओवर बचे होने के बावजूद सिर्फ छह गेंद खेलकर पवेलियन लौट गए. फिर भला सोशल मीडिया पंत तो क्या किसी को भी भला कहां छोड़ने वाला था. फैस ने ऋषभ पंत की जमकर खिंचाई की. और जमकर खरी-खोटी सुनाई. आप एक बार कमेंट पर नजर दौड़ा लें इसमें दो राय नहीं है...फैंस भला यह मौका कहां छोड़ेंगे. तार इसके बहुत ही लंबे हैं, जो पिछले साल से जुड़े हैं

नहीं छोड़ेंगे भाई...फैंस नहीं छोड़ेंगे...अभी से ही विकेटकीपरों के बीच रेस शुरू हो गई है

Indian wicketkeepers in IPL so far:



•Ishan Kishan- 106(47)

•Dhruv Jurel- 70(35)

•Sanju Samson- 66(37)

•Rishabh Pant- (6) pic.twitter.com/7Q3MMUKVGk — TukTuk Academy (@TukTuk_Academy) March 24, 2025

ये तो भाई अब सुनना ही पड़ेगा...बस जरा सा मौका मिले, फैंस तैयार बैठे हैं

27 crore ka duck



Rishabh Pant played a masterclass today 0(5) pic.twitter.com/KNw2BmAnKg — KL'sGIRL (@Silverglohss_1) March 24, 2025

ऐसी सोच आना तो स्वाभाविक है

Rishabh Pant ki zero banne ke baad #DCvsLSG pic.twitter.com/sVUYmTOj78 — Raja Babu (@GaurangBhardwa1) March 24, 2025

यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है