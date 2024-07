जिसने पहनाया भारत को वर्ल्ड कप का ताज, उसने रखी KKR की लाज, तूफानी पारी से दिलाई जीत

Los Angeles Knight Riders Beat Seattle Orcas: एमएलसी 2024 का 15वां मुकाबला आज (18 जुलाई) सिएटल ओर्कास और लॉस एंजिल्स नाइट राइडर्स के बीच चर्च स्ट्रीट पार्क में खेला गया. इस मुकाबले में लॉस एंजिल्स की टीम 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट से मैदान मारने में कामयाब रही. मैच के दौरान उन्मुक्त चंद का बल्ला जमकर चला. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम के लिए तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंद में 62 रन की उम्दा अर्धशतकीय पारी खेली.

भारत के लिए अपनी कप्तानी में अंडर-19 वर्ल्ड वर्ल्ड कप का खिताब जीता चुके चंद के बल्ले से इस दौरान 3 चौके और 3 बेहतरीन छक्के निकले. उनके अलावा टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए इंग्लिश सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय ने 24 गेंद में 27 और 6वें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सैफ बदर ने 16 गेंद में नाबद 18 रन का योगदान दिया.

Your Man Of The Match for Game 15 @UnmuktChand9 62 off 47 with 3 Fours and as many sixes. Strike Rate of 132 @LA_KnightRiders stay alive in @MLCricket with one match to go. Congratulations to UCIANS❤️ pic.twitter.com/nk1fYDGW65

इससे पहले चर्च स्ट्रीट पार्क में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिएटल ओर्कास की टीम 20 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर 142 रन बनाने में कामयाब हुई थी. टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए अफ्रीकी क्रिकेटर रयान रिकेल्टन का बल्ला जमकर चला. उन्होंने 52 गेंद में 171.15 की स्ट्राइक रेट से 89 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली.

रिकेल्टन के अलावा टीम के दूसरे सर्वोच्च स्कोरर हेनरिक क्लासेन रहे. वह लॉस एंजिल्स के खिलाफ चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 23 गेंद में 23 रन बनाने में कामयाब हुए थे.

He is Unmukt Chand. He has scored another fifty this season. He is the highest run scorer for LAKR in #CognizantMLC2024. He has stepped up to the occasion. Again.



HE IS HIM! 👏👏👏 pic.twitter.com/gg3zodSq1M