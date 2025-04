RCB vs GT: राशिद खान के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दुनिया के 5 बल्लेबाज, लियाम लिविंगस्टोन ने रचा इतिहास

Most Sixes Against Rashid Khan in IPL: आईपीएल 2025 (IPL 2025) के 14वें मैच में आरसीबी (RCB vs GT) के लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने गुजरात के खिलाफ मैच में 40 गेंद पर 54 रन की पारी खेली, अपनी पारी में लिविंगस्टोन ने एक चौका और 5 छक्के लगाने में सफल रहे. आरसीबी को इस मैच में भले ही हार का सामना करना पड़ा लेकिन लिविंगस्टोन ने एक खास कमाल आईपीएल में कर दिया है. लिविंगस्टोन आईपीएल के इतिहास में दुनिया के सबसे मिस्ट्री स्पिनर राशिद खान (Rashid Khan in IPL) के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. ऐसा कर लिविंगस्टोन ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है.

बता दें कि आईपीएल के इतिहास में राशिद खान के खिलाफ क्रिस गेल ने 7 छक्के लगाए थे. वहीं, अब लिविंगस्टोन भी राशिद खान के खिलाफ आईपीएल में 7 छक्के लगा चुके हैं. वहीं, इस मामले में दूसरे नंबर पर श्रेयस अय्यर हैं जिन्होंने राशिद खान के खिलाफ आईपीएल में अबतक 6 छक्के लगा चुके हैं.

आईपीएल में राशिद खान के खिलाफ सबसे ज्यादा छक्के (Most Sixes Against Rashid Khan in IPL)

7* – लियाम लिविंगस्टोन (39 गेंद)

7 – क्रिस गेल (33 गेंद)

6 – श्रेयस अय्यर (86 गेंद)

5 – अभिषेक शर्मा (30 गेंद)

5 – शिमरोन हेटमायर (44 गेंद)

5 – शेन वॉटसन (47 गेंद)

5 – अंबाती रायुडू (76 गेंद)

5 – संजू सैमसन (102 गेंद)

मैच में लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने अर्धशतकीय पारी खेली, उन्होंने राशिद के एक ओवर में तीन छक्के भी लगाए. 18वें ओवर में राशिद खान के खिलाफ लियाम लिविंगस्टोन ने धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी कर तीन छक्के लगए और फैन्स को झूमने पर मजबूर कर दिया. इस ओवर में कुल 21 रन बने. बता दें कि अपनी अर्धशतकीय पारी के दौरान लियाम लिविंगस्टोन (Liam Livingstone) ने 39 गेंद का सामना किया. इसके अलावा लिविंगस्टोन ने आईपीएल में 1000 रन भी पूरे कर लिए.

इसके अलावा लिविंगस्टोन राशिद खान के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज भी बन गए हैं. गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में लिविंगस्टोन ने 5 छक्के लगए और सभी 5 छक्के इस बैटर ने राशिद खान के खिलाफ लगाने में सफलता हासिल की. वहीं, राशिद के खिलाफ आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम है. गेल ने साल 2018 में हैदराबाद के खिलाफ मैच के दौरान राशिद के खिलाफ एक मैच में 6 छक्के लगाए थे.

राशिद खान के खिलाफ एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज

6– छक्का , क्रिस गेल vs SRH 2018,

5 – छक्का, लियाम लिविंगस्टन vs GT,2025

4 – छक्का– शिमरॉन हेटमायर vs SRH,2019

4 – संजू सैमसन vsGT,2023

4 – विल जैक्स vs GT,2024

वहीं, आरसीबी और गुजरात के बीच मैच के बात करें तो गुजरात की टीम इस मैच को 8 विकेट से जीतने में सफल रही. शानदार गेंदबाजी करने वाले सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया.