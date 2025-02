Kusal Mendis: कुसल मेंडिस का बड़ा कारनामा, ताबड़तोड़ शतक जड़ते हुए रच दिया इतिहास

Kusal Mendis Created History: ऑस्ट्रेलियाई टीम मौजूदा समय में श्रीलंका दौरे पर है. जहां दोनों टीमों के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज के बाद दो मैचों की वनडे सीरीज खेली गई है. टेस्ट सीरीज में तो मेजबान टीम श्रीलंका कुछ खास जलवा नहीं दिखा सकी. मगर वनडे सीरीज में उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को क्लीन स्वीप कर दिया है. वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 49 रनों से अपने नाम करने वाली श्रीलंकाई टीम ने दूसरे मैच में भी कंगारू टीम को पटखनी दी है. आखिरी मुकाबला वह 174 रनों के बड़े अंतर से अपने नाम करने में कामयाब रही.

मैच के दौरान श्रीलंकाई विकेटकीपर बल्लेबाज कुसल मेंडिस का बल्ला खूब चला. तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कुल 115 गेंदों का सामना किया. इस बीच 87.83 की स्ट्राइक रेट से वह 101 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों को उनके बल्ले से 11 खूबसूरत चौके देखने को मिले.

- 10 Hundreds in Tests.

- 5 Hundreds in ODIs.



Kusal Mendis, One of the finest batters from Sri Lanka in this Generation 🇱🇰 pic.twitter.com/VafoeShAkH