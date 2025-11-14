विज्ञापन
IND vs SA: शादी के बंधन में बंधेंगे कुलदीप यादव, बीच सीरीज में BCCI से कर दी ये बड़ी मांग, जानें कौन है उनकी दुल्हनियां

Kuldeep Yadav Marriage Leave IND vs SA: कुलदीप की शादी का समय भारतीय टीम के व्यस्त कार्यक्रम से टकरा रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच जल्द शुरू हो रहे हैं.

Kuldeep Yadav Marriage Leave IND vs SA: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इसी बीच टीम इंडिया को एक महत्वपूर्ण झटका लग सकता है मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव दूसरे टेस्ट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उन्होंने इस महीने के अंत में होने वाली अपनी शादी के लिए बीसीसीआई से छुट्टी मांगा है. कुलदीप यादव ने नवंबर के आखिरी सप्ताह में शादी की योजना को लेकर अवकाश की मांग की है, जिसकी मंजूरी का उन्हें इंतज़ार है इस साल की शुरुआत में भी उनकी शादी तय थी, लेकिन आईपीएल की बढ़ी हुई तारीखों के कारण उन्हें इसे टालना पड़ा था.

कुलदीप की शादी का समय भारतीय टीम के व्यस्त कार्यक्रम से टकरा रहा है और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो टेस्ट मैच जल्द शुरू हो रहे हैं. टीम मैनेजमेंट यह आकलन कर रहा है कि कुलदीप को टीम से कितने दिन का आराम दिया जा सकता है और उनकी अनुपस्थिति टीम संयोजन को किस तरह प्रभावित करेगी बीसीसीआई सूत्रों ने बताया कि निर्णय टीम की जरूरतों को देखते हुए लिया जाएगा

जानें कौन है चाइनामैन को क्लीन बोल्ड करने वाली वंशिका (Who is Kuldeep Yadav's fiance Vanshika?)

लखनऊ के श्याम नगर की रहने वाली वंशिका कुलदीप की बचपन की दोस्त हैं. वह कथित तौर पर एलआईसी में काम करती हैं. ऐसा लगता है कि वंशिका और कुलदीप सालों से करीबी दोस्त थे जो बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई. कुलदीप की सगाई आईपीएल 2025 के खत्म होने के ठीक बाद हुई है. इस सीजन में वह दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेले.  हालांकि उन्होंने इस सीजन में 14 मैचों में 15 विकेट लिए, लेकिन फिर भी उनकी टीम फाइनल के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई.  इस बार विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को हराकर पहली बार आईपीएल ट्रॉफी अपने नाम करने का कमाल किया. 

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार स्पिनर कुलदीप यादव ने एक और प्रभावशाली उपलब्धि अपने नाम कर ली है. घरेलू सरजमीं पर टेस्ट क्रिकेट में वह अब तक के सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट वाले स्पिनर बन गए हैं. भारत में गेंदबाजी करते हुए कुलदीप का (न्यूनतम 50 विकेट के आधार पर) स्ट्राइक रेट 37.0 है, जो दुनिया के किसी भी स्पिनर से बेहतर है (न्यूनतम 50 विकेट).

India, South Africa, Kuldeep Yadav, India Vs South Africa 2025 India, Cricket
