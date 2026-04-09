Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Live Fans commentary: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला खेला जाना है. कोलकाता को इस सीजन की पहली जीत का इंतजार है. दूसरी तरफ लखनऊ 2 मैचों में एक हारी है और एक में उसने जीत दर्ज की है. लखनऊ आज कोलकाता को उसके होम ग्राउंड पर चैलेंज करेगी. इस मुकाबले में सबकी नजरें मोहम्मद शमी पर होंगी, जिन्होंने दोनों मैचों में घातक गेंदबाजी की है. शमी की गेंदों को बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं. घरेलू सर्किट में शमी बंगाल की तरफ से खेलते हैं, ऐसे में उन्होंने परिस्थितियों का बेहतर अंदाजा होगा. दूसरी तरफ यह साफ है कि कैमरून ग्रीन आज गेंदबाजी करेंगे या नहीं, यह भी देखना मजेदार होगा.