Kolkata Knight Riders vs Lucknow Super Giants Live Fans commentary: कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच आईपीएल 2026 का 15वां मुकाबला खेला जाना है. कोलकाता को इस सीजन की पहली जीत का इंतजार है. दूसरी तरफ लखनऊ 2 मैचों में एक हारी है और एक में उसने जीत दर्ज की है. लखनऊ आज कोलकाता को उसके होम ग्राउंड पर चैलेंज करेगी. इस मुकाबले में सबकी नजरें मोहम्मद शमी पर होंगी, जिन्होंने दोनों मैचों में घातक गेंदबाजी की है. शमी की गेंदों को बल्लेबाज पढ़ नहीं पा रहे हैं. घरेलू सर्किट में शमी बंगाल की तरफ से खेलते हैं, ऐसे में उन्होंने परिस्थितियों का बेहतर अंदाजा होगा. दूसरी तरफ यह साफ है कि कैमरून ग्रीन आज गेंदबाजी करेंगे या नहीं, यह भी देखना मजेदार होगा.
KKR vs LSF Live Fans commentary: क्या है केकेआर के लिए संदेश
सौरव गांगुली ने कहा था कि अजिंक्य रहाणे को रिंकू सिंह को बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजने की जरूरत है. कोलकाता क्या गलती कर रही है. केकेआर फैंस बताइए कि आप अपनी टीम को क्या संदेश देना चाहेंगे कि कायाकल्प हो जाए. #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के साथ केकेआर के फैंस अपनी टीम को संदेश भेज सकते हैं.
KKR vs LSF Live Fans commentary: कैमरून ग्रीन करेंगे गेंदबाजी
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आज के मुकाबले में कैमरून ग्रीन गेंदबाजी करेंगे. कोलकाता के तीन मैच हुए हैं, दो मैच में उसे हार मिली है जबकि एक मैच बारिश के कारण रद्द हुआ. ग्रीन का गेंदबाजी नहीं करने का फैसला कोलकाता को खला है. आज वो गेंदबाजी करेंगे. दोस्तो क्या लगता है, कोई असर छोड़ पाएंगे वो. दीजिए अपनी राय. #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के साथ ट्वीट कर बताइए.
KKR vs LSF Live Fans commentary: कितने विकेट लेंगे शमी आज
मोहम्मद शमी के गेंदबाजी कोच ने कहा है कि उन्होंने एक नई गेंद की खोज की है. शमी ने दो मैच खेले हैं और दोनों में बल्लेबाज उनकी गेंद नहीं पढ़ पाए हैं. हैदराबाद के खिलाफ मैच में तो उन्होंने कहर बरपाया था. शमी घरेलू क्रिकेट में बंगाल के लिए ही खेलते हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि वो आज कैसा प्रदर्शन करते हैं. आपको क्या लगता है. #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के साथ ट्वीट कर बताइए.
KKR vs LSF Live Fans commentary: स्वागत है आपका
नमस्कार. स्वागत है आपका एनडीटीवी के इस पेज पर जिसनें हम फैंस के रिएक्शन और उनकी बातों को शामिल करते हैं. आज कोलकाता नाइट राइडर्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला खेला जाना है. कोलकाता को जहां अपनी पहली जीत का इंतजार है, तो दूसरी तरफ लखनऊ की नजरें सीजन की दूसरी जीत पर है. ऐसे में आज बताइए कि आपको क्या लगता है, आज कौन बाजी मारेगा. आप #NDTV_क्रिकेट_कमेंट्री के साथ ट्वीट कर अपने रिएक्शन दीजिएग.