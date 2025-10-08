'कोहली और रोहित अपने करियर...', अश्विन का दोनों महान दिग्गजों के बारे में बड़ा बयान

Ravichandran Ashwin on Rohit Sharma: कुछ दिन पहले ही रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को वनडे टीम के कप्तान पद से हटाए जाने के बाद से पूर्व कप्तान को लेकर अलग-अलग मंच पर जो से चर्चा कर रहे हैं. इनमें पूर्व क्रिकेटरों साथ-साथ मीडिया भी शामिल है. अब जब हालात ऐसे हो चले हैं, तो अब सवाल यह हो चला है कि क्या ये दोनों साल 2027 विश्व कप में खेलेंगे? बहरहाल, खेलते-खेलते ही महान खिलाड़ी का दर्जा प्राप्त कर चुके रविचंद्रन अश्विन (Ashwin on Rohit) ने रोहित और विराट अपने करियर के आखिरी दौर में हैं.

अश्विन ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'एक तरफ टीम का चयन है, तो दूसरी तरफ कोहली और विराट हैं. ये एक सिक्के के दो पहलू हैं. चयन और सेलेक्टरों ने साफ तौर पर दिखा दिया है कि टीम ने आगे बढ़ने का फैसला किया है. हालांकि, इस प्रक्रिया में ये दो खिलाड़ी हैं, जो अपने करियर के आखिरी दौरे में हैं.' उन्होंने कहा, 'आप इसे पसंद करें, या न करें, ये अपने करियर के आखिरी दौर में हैं. हालांकि, मैं यहां एक बात कहना चाहूंगा कि करियर के आखिरी दौर में चल रहे खिलाड़ियों के निपटने का तरीका बेहतर होना चाहिए.फैंस और संस्थान के नजरिए से यह कहना आसान है कि खिलाड़ी अब उम्रदराज हो गए हैं और उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए'

पूर्व ऑफी ने कहा, 'एक और वजह जिसके कारण हम महसूस करते हैं कि हम कई युवा खिलाड़ियों को आईपीएल में परफॉर्म करते देखते हैं. और हम भरोसा जताते हैं ये खिलाड़ी इन अनुभवी खिलाड़ियों की जगह ले सकते हैं. हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान हम जिस बात की अनदेखी करते हैं, वह ठोस संवाद और प्रेषित की जाने वाली जानकारी है. मैं अनुरोध करता हूं कि इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए'

अश्विन ने सलाह देते हुए कहा, 'रोहित और कोहली के सात संवाद साल 2024 विश्व कप के बाद से ही शुरू हो जाना चाहिए था. मैं उम्मीद करता हूं कि विराट और रोहित के साथ बातचीत हुई है. लेकिन अगर संवाद अब हुआ है, तो यह तब क्यों नहीं हुआ, जब उन्होंने 2024 विश्व कप के बाद यह कहा कि वे संन्यास ले रहे हैं? यह तब भी हो सकता था. अगर ऐसा तब हुआ होता, तो ये दोनों सोच सकते थे कि खेलना जारी रखा जाए या नहीं?



