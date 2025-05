केएल राहुल या शुभमन गिल? वीरेंद्र सहवाग ने बताया इंग्लैंड दौरे पर यशस्वी जायसवाल के साथ किसे करनी चाहिए ओपनिंग

Virender Sehwag on Who should open with Yashasvi Jaiswal: इंग्लैंड के खिलाफ अगले महीने से होने वाली पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है. भारतीय टीम के चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा के उत्ताराधिकारी के तौर पर शुभमन गिल पर भरोसा जताया है. रोहित शर्मा ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था, जिसके बाद से गिल कप्तानी की रेस में सबसे आगे चल रहे थे. रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के बाद यह पहली टेस्ट सीरीज होगी. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कौन इन दोनों दिग्गजों की जगह लेगा. चयनकर्ताओं ने इंग्लैंड दौरे के लिए केएल राहुल, साई सुदर्शन को मौका दिया है, जिसके बाद नए टॉप-ऑर्डर को लेकर दिग्गजों के रिएक्शन आ रहे हैं. टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग की मानें तो ऋषभ पंत को विराट कोहली की जगह खेलना चाहिए, जबकि साई सुदर्शन को नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए आना चाहिए.

शानिवार को टीम इंडिया का चयन होने के बाद क्रिकबज पर बात करते हुए वीरेंद्र सहवाग ने कहा,"देखें एक तो ओपनर इतने हैं. शुभमन गिल ओपनिंग करते हैं, जायसवाल ओपनिंग करते हैं. साई सुदर्शन ओपनिंग करते हैं. केएल राहुल ओपनिंग करते हैं. ईश्वनर, उनको शायद मौका ना मिले, प्लेइंग इलेवन में. ये चार प्लेइंग इलेवन में खेलना का दारोमदार रखते हैं, जज्बा रखते हैं. कि केएल राहुल को आप जरूर खिलाना चाहेंगे, जायसवाल अभी तक ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आए हैं. शुभमन गिल कप्तान हैं, वो तो खेलेंगे. तो तीन ओपनर ये हैं और साई सुदर्शन जितने अच्छे फॉर्म में हैं तो कप्तान जरूर चाहेगा कि यार इसको भी तो खिलाना चाहिए."

सहवाग ने आगे कहा,"चार नंबर कौन खेलेगा. क्या आप केएल राहुल को 4 नंबर पर खिलाएंगे. या साई सुदर्शन को खिलाएंगे या ऋषभ पंत को खिलाएंगे. चार नंबर की अब जो लड़ाई है वो चलेगी. क्योंकि चार नंबर पर जो खेलेगा और इंग्लैंड सीरीज में रन बनाता है तो यह पक्का हो जाएगा कि ये अब आने वाले टाइम में चार नंबर खेलेगा." सहवाग ने आगे बताया,"मेरे हिसाब से शुभमन गिल और जायसवाल ओपनिंग करें. तीन नंबर पर साई सुदर्शन आएं, चार नंबर पर ऋषभ पंत आए. केएल राहुल पांचवें नंबर पर आए.

बल्लेबाजी स्टार शुभमन गिल को शनिवार को 'बड़े बदलाव के दौर' से गुजर रही 18 सदस्यीय भारतीय टेस्ट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया जबकि ऋषभ पंत को इंग्लैंड में पांच मैचों की सीरीज के लिए उप कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गयी. पच्चीस साल के गिल भारत के पांचवें सबसे युवा टेस्ट कप्तान होंगे. मंसूर अली खान पटौदी (21), सचिन तेंदुलकर (23), कपिल देव (24) और रवि शास्त्री (25) ने उन से कम उम्र में देश की टेस्ट टीम का नेतृत्व किया है.

गिल ने 2020 में पदार्पण करने के बाद अब तक 32 टेस्ट मैच खेले हैं तथा शीर्ष क्रम में खेलते हुए पांच शतक और सात अर्द्धशतक के साथ 35 के औसत से 1893 रन बनाए हैं. वहीं 27 वर्षीय पंत थोड़े अनुभवी हैं जिन्होंने 43 टेस्ट मैच 42.11 के औसत से 2948 रन बनाए हैं. वह 2018 में टीम में शामिल हुए जिसके बाद उन्होंने छह शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं.

तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम से बाहर रखा गया है. उन्हें इस लंबी सीरीज के लिए पर्याप्त रूप से फिट नहीं माना गया. बाएं हाथ के युवा बल्लेबाज बी साई सुदर्शन और बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया. करुण नायर आठ साल के बाद राष्ट्रीय टीम में वापसी कर रहे हैं. नायर ने भारत के लिए अपना पिछला टेस्ट मैच 2017 में खेला था.

ऑस्ट्रेलिया दौरे की टीम से हर्षित राणा और सरफराज खान को बाहर कर दिया गया है. हालांकि सरफराज ने दावा किया था कि उन्होंने अपना वजन कम करके अपनी फिटनेस संबंधी कुछ चिंताओं को दूर कर लिया है. गिल के अलावा बुमराह भी कप्तानी के लिए एक और मजबूत दावेदार थे, लेकिन चयनकर्ताओं ने पंजाब के बल्लेबाज को नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया. बुमराह की फिटनेस पर भी सवाल थे और अगरकर ने माना कि स्टार तेज गेंदबाज की पूरी सीरीज के लिए उपलब्धता चिंता का विषय है.

घरेलू क्रिकेट में काफी रन जुटाने वाले अभिमन्यु ईश्वरन को 'रिजर्व' सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम में जगह मिली है. उन्हें पहले भी चुना गया था लेकिन वह कभी अंतिम एकादश में शामिल नहीं हो पाए. गेंदबाज के तौर पर नितीश रेड्डी पर संदेह के चलते चयनकर्ताओं ने शारदुल ठाकुर के रूप में एक और तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर को चुना है जो भारत के अंतिम बार दिसंबर 2023 में खेले थे.

भारतीय टीम: शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर, नितीश रेड्डी, रविंद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, वाशिंगटन सुंदर, शारदुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव.

(भाषा से इनपुट के साथ)

