KKR vs SRH Final LIVE Score, IPL 2024: श्रेयस अय्यर ने फाइनल में पहुंचते ही बड़ा रिकॉर्ड किया अपने नाम, किसकी किस्मत में चमचमाती ट्रॉफी!

कोलकाता और हैदराबाद के सफर की शुरुआत एक ही दिन हुई थी..दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ही लीग स्टेज के बाद अपना पहला मुकाबला खेला था...दोनों का फाइनल का रास्ता ऐसा रहा है...

🚗 Road to the #Final 🏆

Two incredible journeys 💜🧡

It's now time for one final destination to conquer ⏳#TATAIPL | #KKRvSRH | #TheFinalCall pic.twitter.com/dvMm7sWX4P