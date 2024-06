"IND vs PAK मैच से पहले ...", न्यूयॉर्क की पिच को लेकर मचा बवाल, केविन पीटरसन ने ऐसा कहकर मचाई खलबली

Kevin Pietersen on New York Pitch: नासाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम ( Nassau County International Cricket Stadium, New York ) में भारत और आयरलैंड (IND vs IRE T20 World cup 2024) के बीच मैच खेला जाएगा. वहीं, इसी मैदान पर भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan match in T20 World Cup 2024) के बीच सुपरहिट मुकाबला भी खेला जाने वाला है. भारत के मैच से पहले अब पिच की कंडिशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. दरअसल, पिच पर बल्लेबाजी करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है. साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में बल्लेबाज खुलकर रन नहीं बना पा रहे थे जिसके बाद न्यूयॉर्क की इस पिच पर पूर्व क्रिकेटरों ने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं. इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन ने पिच की कंडिशन को लेकर रिएक्ट किया है. पीटरसन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट शेयर किया जिसपर फैन्स के खूब सारे कमेंट आ रहे हैं.

पीटरसन ने एक्स पर लिखा, "बड़े मैच से पहले NYC की विकेट पर ध्यान देने की जरूरत है. कुछ खिलाड़ियों को स्लाइड करते हुए घुटनों में चोटों लगी है. मैं यही सुझाव दूंगा कि सभी खिलाड़ी सावधानी बरतें. मुझे यकीन है कि हर कोई यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि यह IND vs PAK के लिए बिल्कुल सही हो." पीटरसन को चिंता है कि इस पिच पर टी20 क्रिकेट खेलना मुश्किल है और बल्लेबाज जब बैठकर शॉट लगाने की कोशिश करेंगे तो उनको चोट भी लग सकती है.

Hmmmm, that wicket in NYC needs some attention before the big game.

I'd also suggest having seen a few players that tried to slide and jarred their knees, that all players exercise caution.

I'm sure everyone is working extremely hard to make sure it's perfect for IND vs PAK! 🙏🏽 — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) June 4, 2024

वहीं कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने भी पिच को लेकर अपनी राय सोशल मीडिया मंच एक्स पर दी है. चोपड़ा ने लिखा "ड्रॉप-इन सतहों के साथ यही बात है. शुरुआत करने के लिए घास की अतिरिक्त परत..सेटल होने में समय लगता है, जरूरत है कि क्रिकेट को स्क्वायर पर खेला जाए ताकि वे अंत में जो बल्लेबाजी के लिए अच्छी पिचें बन सकें."

Lively pitch at New York.



That's the thing with the drop-in surfaces. Extra layer of grass to begin with. Takes time to settle down. Need cricket to be played on the square for it to become what they end up becoming—good pitches to bat. #T20WorldCup — Aakash Chopra (@cricketaakash) June 3, 2024

बता दें कि 5 जून को भारत और आयरलैंड के बीच मैच खेला जाएगा तो वहीं 9 जून को विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा. अब जब पूर्व दिग्गजों ने पिच को लेकर सवाल खडे़ कर दिए हैं तो यह देखना दिलचस्प होगा कि भारत और आयरलैंड के बीच मैच के दौरान पिच क्या असर दिखाती है.

