Karun Nair: करुण नायर का थमे नहीं थम रहा कहर, जड़ा नौवां शतक, अब तो नजरअंदाज करना भी हुआ मुश्किल, VIDEO

Karun Nair Scores Century In Ranji Trophy Final: रणजी ट्रॉफी 2025 का फाइनल मुकाबला 26 फरवरी से विदर्भ और केरल के बीच नागपुर में खेला जा रहा है. जहां पहली पारी में शतक से चुकने वाले विदर्भ के अनुभवी बल्लेबाज करुण नायर ने दूसरी पारी में उम्दा बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ा दिया है. चौथे दिन के ड्रिंक्स तक उन्होंने 238 गेंदों का सामना किया है. इस बीच 49.79 की स्ट्राइक रेट से 119 रन बनाकर मैदान में जमे हुए हैं. इस बीच उनके बल्ले से नौ चौके और दो बेहतरीन छक्के निकले हैं.

33 वर्षीय करुण नायर का बल्ला घरेलू क्रिकेट के 2024/25 सीजन में जमकर चल रहा है. उनकी उम्दा बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जारी सीजन में उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को नौ शतक देखने को मिल चुके हैं. जिसमें पांच शतक 50 ओवर की प्रतियोगिता विजय हजारे ट्रॉफी में और चार शतक रणजी ट्रॉफी में आए हैं.

KARUN NAIR HUNDRED IN THE RANJI TROPHY FINAL. 💯



- The celebration from Nair is a statement for selectors. 🥶pic.twitter.com/k9bZkjks4a