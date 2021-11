"जान बची लाखों पाए", विलियमसन के इस शॉट ने थमा दी थी अंपायर की सांसें, देखें VIDEO

मैच के 12वें ओवर में ये घटना हुई थी

खास बातें नामीबिया और न्यूजीलैंड के बीच मैच की घटना

जैसे-तैसे करके अंपायर अपने आप को बचाने में कामयाब रहे

केन विलियमसन कर रहे थे बल्लेबाजी

क्रिकेट के मैदान पर वैसे तो सुरक्षा के सभी बंदोबस्त किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई बार मैदान पर ऐसे हादसे हो जाते हैं जो खतरनाक साबित सकते हैं. शुक्रवार को ऐसा ही एक वाक्या नामीबिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी देखने को मिला जब केन विलियमसन बल्लेबाजी कर रहे थे. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने जब लोफ्टी एटॉन ने Jan Nicol Loftie-Eaton की गेंद पर स्ट्रेट ड्राइव खेला तो अंपायर पॉल रीफेल (Paul Reiffel) उस शॉट पर बाल-बाल बचे. आईसीसी (ICC) ने सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि जब केन विलियमसन मैदान पर हो तो अंपायरों को थोड़ा सतर्क रहना चाहिए. आईसीसी ने लिखा " A close call for Paul", "Umpires beware when Kane is at the