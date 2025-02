PAK vs NZ: केन विलियमसन ने विराट कोहली का ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ वर्ल्ड क्रिकेट में मचाया तहलका

Kane Williamson Broke Virat Kohli Record: ट्राई सीरीज 2025 का फाइनल मुकाबला आज (14 फरवरी 2025) पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची स्थित नेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है. जहां न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज केन विलियमसन महज 34 रन बनाने में कामयाब रहे. इसके बावजूद उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल कर ली है. वह वनडे फॉर्मेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं. खास मामले में उन्होंने किसी और को नहीं बल्कि टीम इंडिया के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली को पछाड़ा है. कोहली ने वनडे में 7000 रन के आंकड़े को 161 पारियों में हासिल किया था. वहीं विलियमसन ने 7000 रन के आंकड़े को 159 पारियों में पा लिया है.

पहले स्थान पर दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज सलामी बल्लेबाज हाशिम अमला का नाम आता है. जिन्होंने अपनी टीम के लिए 153 मैच खेलते हुए महज 150 पारियों में ही 7000 रन ठोक दिए थे. अमला के बाद दूसरे स्थान पर केन विलियमसन आ गए हैं. वहीं एक पायदान नीचे खिसकते हुए विराट कोहली तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं.

This delivery from Agha Salman to remove Kane Williamson was special ❤️ #3Nations1Trophy pic.twitter.com/0idHx9X2CC