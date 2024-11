Kane Williamson: न्यूजीलैंड क्रिकेट के इतिहास में अमर हो गए केन विलियमसन, यह कारनामा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

Kane Williamson Created History: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज केन विलियमसन ने इतिहास रच दिया है. वह कीवी टीम की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. 34 वर्षीय बल्लेबाज ने अपने 103वें मैच की 182वीं पारी में यह खास उपलब्धि हासिल की है. विलियमसन के बाद न्यूजीलैंड की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का खास रिकॉर्ड पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर के नाम दर्ज है. टेलर ने कीवी टीम के लिए टेस्ट फॉर्मेट में 2007 से 2022 तक शिरकत की थी. इस दौरान 112 मैच खेलते हुए वह 196 पारियों में 44.66 की औसत से 7683 रन बनाने में कामयाब रहे.

कीवी बल्लेबाज ने 9000 के आंकड़े को अपने 182वीं पारी में हासिल किया है. जिसके साथ ही वह टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज गति से 9000 रन बनाने वाले दुनिया के आठवें खिलाड़ी बन गए हैं. यही नहीं टेस्ट क्रिकेट में अबतक कुल 19 बल्लेबाजों ने 9000 रन आंकड़े को छुआ है. जिसमें अब केन विलियमसन भी शामिल हैं.

🚨 HISTORY BY KANE WILLIAMSON 🚨



- Williamson becomes the first New Zealand cricketer to complete 9000 runs in Tests 🫡 pic.twitter.com/Mj7xnOc2a9